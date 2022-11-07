Новые дорожные ограничения будут действовать в Ростове с ноября. В частности, с 12 ноября остановка и стоянка транспорта будет запрещена на улице 1-й Майской от дома № 35 и № 30/14 до 10-й линии. Это необходимо для повышения пропускной способности улицы.
С 15 ноября по 20 декабря нельзя будет проехать по проспекту Стачки, рядом с домом № 352, а также на пересечении Стачки и улицы Пескова. Там будут ремонтировать дороги.
С 16 ноября по 20 февраля следующего года перекрывается проезд по Подтёлкова на участке от Сеченова до Ушакова, а также по Ивановского на участке от Фрунзе до Подтёлкова. Причина столь длительных ограничений — масштабные строительные работы.
Наконец, с 19 ноября по 20 декабря из-за ремонта канализационного коллектора ограничат движение машин по Ульяновской улице на участке от Газетного до Ворошиловского, а также по Верхненольной на участке от СКК в районе дома № 14/90 до пересечения Нижненольной и Мясникова.
Ранее сообщалось, что в Ростове на Западном ограничат скорость движения до 40 километров в час с 26 ноября.