Наконец, с 19 ноября по 20 декабря из-за ремонта канализационного коллектора ограничат движение машин по Ульяновской улице на участке от Газетного до Ворошиловского, а также по Верхненольной на участке от СКК в районе дома № 14/90 до пересечения Нижненольной и Мясникова.