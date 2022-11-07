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В трёх районах Ростова ограничат движение и запретят остановку транспорта в ноябре

7 ноября 07:01
Фото: Яндекс.Карты
Ул. 1-я Майская, 35 в Ростове

В Ростове в ноябре на нескольких улицах ограничат движение для транспорта

На нескольких улицах Ростова будет ограничено движение автомобилей, на некоторых местах запретят остановку, сообщается на сайте мэрии.

Новые дорожные ограничения будут действовать в Ростове с ноября. В частности, с 12 ноября остановка и стоянка транспорта будет запрещена на улице 1-й Майской от дома № 35 и № 30/14 до 10-й линии. Это необходимо для повышения пропускной способности улицы.

С 15 ноября по 20 декабря нельзя будет проехать по проспекту Стачки, рядом с домом № 352, а также на пересечении Стачки и улицы Пескова. Там будут ремонтировать дороги.

С 16 ноября по 20 февраля следующего года перекрывается проезд по Подтёлкова на участке от Сеченова до Ушакова, а также по Ивановского на участке от Фрунзе до Подтёлкова. Причина столь длительных ограничений — масштабные строительные работы.

В ноябре в Ростове ограничат движение по Пушкинской улице
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Наконец, с 19 ноября по 20 декабря из-за ремонта канализационного коллектора ограничат движение машин по Ульяновской улице на участке от Газетного до Ворошиловского, а также по Верхненольной на участке от СКК в районе дома № 14/90 до пересечения Нижненольной и Мясникова.

Ранее сообщалось, что в Ростове на Западном ограничат скорость движения до 40 километров в час с 26 ноября.

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