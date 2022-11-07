В военкомате объяснили, почему плоховидящего ростовчанина мобилизовали снайпером

Ранее RostovGazeta сообщала, что 49-летнего жителя Ростова Сергея Лободу мобилизовали стрелком с рядом заболеваний. По словам его жены, у призывника отсутствует половина фаланги указательного пальца на правой руке и плохое зрение. К тому же, у мужчины липома рядом с позвоночником, сильные боли и неврологические нарушения.
В военном комиссариате сообщили, что видели опубликованную в RostovGazeta статью, и отметили, что палец у призывника все-таки есть.
«Должен сказать, что у призывника нет примерно одной трети ногтя», - подчеркнули в военкомате.
Там же пообещали поднять документы и проверить информацию по протоколу медкомиссии.