rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В военкомате объяснили, почему плоховидящего ростовчанина мобилизовали снайпером

7 ноября 11:58
Фото: mil.ru
Снайпер ВС РФ
В военном комиссариате Пролетарского и Первомайского районов Ростова корреспонденту RostovGazeta сообщили, что по вопросу призыва плоховидящего Сергея Лободы без половины фаланги указательного пальца, будут поднимать документы и смотреть по протоколу медкомиссии.

Ранее RostovGazeta сообщала, что 49-летнего жителя Ростова Сергея Лободу мобилизовали стрелком с рядом заболеваний. По словам его жены, у призывника отсутствует половина фаланги указательного пальца на правой руке и плохое зрение. К тому же, у мужчины липома рядом с позвоночником, сильные боли и неврологические нарушения.

 

 

В военном комиссариате сообщили, что видели опубликованную в RostovGazeta статью, и отметили, что палец у призывника все-таки есть.

«Должен сказать, что у призывника нет примерно одной трети ногтя», - подчеркнули в военкомате.

Там же пообещали поднять документы и проверить информацию по протоколу медкомиссии.

Деформированная фаланга
В Ростовской области мобилизовали плохо видящего учителя истории без боевого опыта
Узнать подробнее
Читайте также:
Около 70 ошибочно мобилизованных мужчин вернули домой в Ростовской областиВласти в Ростовской области рассказали, куда обращаться ошибочно мобилизованнымДомой в Ростовскую область начали возвращать ошибочно мобилизованных призывников
#Общество#Мобилизация#Эксклюзив#Частичная мобилизация#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Ошибочно мобилизованные#Спецоперация#Дарья Демидова
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12