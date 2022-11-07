Это стало известно на пресс-конференции «Интерфакс-Юг», где обсудили тему срочного призыва в армию в 2022 году. Осенью планируется набрать около четырех тысяч человек, из которых 60% будут служить в Южном военном округе.
Во вторник, 8 ноября, молодые люди прибудут в сборный пункт в Батайске. А отправки в войска начнутся с 11 числа.
«Вначале им предстоит пройти тесты на коронавирус, психологические тестирования, медосмотр. Вместе с этим нужно оформить документы», — прозвучало на пресс-конференции.
Всего Ростовская область в год призывает более девяти тысяч человек.
Напомним, что срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области.