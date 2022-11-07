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В военные части призывников из Ростовской области начнут отправлять с 11 ноября

7 ноября 13:59
Фото: mil.ru
Из Ростовской области 11 ноября начнут отправлять в войска местных жителей, которые попали под осенний призыв, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Это стало известно на пресс-конференции «Интерфакс-Юг», где обсудили тему срочного призыва в армию в 2022 году. Осенью планируется набрать около четырех тысяч человек, из которых 60% будут служить в Южном военном округе.

Во вторник, 8 ноября, молодые люди прибудут в сборный пункт в Батайске. А отправки в войска начнутся с 11 числа.

Срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области
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«Вначале им предстоит пройти тесты на коронавирус, психологические тестирования, медосмотр. Вместе с этим нужно оформить документы», — прозвучало на пресс-конференции.

Всего Ростовская область в год призывает более девяти тысяч человек.

Напомним, что срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Армия#Служба#Общество
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