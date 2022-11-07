Валерий Лимаренко: На модернизацию медучреждений направлено свыше ста млрд рублей

Posted 7 ноября 2022, 07:53
Published 7 ноября 2022, 07:53
Modified 7 ноября 2022, 07:53
Updated 7 ноября 2022, 07:53
Областная больница в Южно-Сахалинске расширяется — в отдельно стоящее здание переезжает гинекологическое отделение. Это позволит улучшить возможности для оказания медицинской помощи и создать более комфортные условия для пациенток.
Отделение будет располагаться в здании, в котором ранее размещалась аптека. После капитального ремонта внутренние помещения будут обустроены и оснащены в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. В обновлённом гинекологическом отделении на 50 коек будут оказывать, как экстренную, так и плановую медицинскую помощь.
Руководство медучреждения отмечает, что женщины, находящиеся в гинекологии, будут иметь возможность пользоваться всей инфраструктурой областной больницы. Начиная от КТ, МРТ, ангиографа, целого отделения УЗИ-диагностики, заканчивая любой другой. А также получать консультации узких специалистов областной клинической больницы.
Открытие гинекологического отделения в новом корпусе планируется в марте следующего года.
Отметим, губернатор Сахалинской области неоднократно отмечал, что в регионе многое делается, чтобы население получало своевременную и качественную медицинскую помощь, а сами врачи — возможность работать в комфортных условиях. За три года на модернизацию медицинских учреждений выделено свыше ста млрд рублей, приводит данные портал Sakh.online. Так, с 2019 года капитальные ремонты прошли в корпусах 35 медучреждений, построено 7 врачебных амбулаторий и 10 ФАПов. Ремонт и возведение новых корпусов будет продолжаться и дальше. Например, в текущем году на островах запланировано строительство двух ФАПов и четырёх амбулаторий.