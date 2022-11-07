Валерий Лимаренко: На модернизацию медучреждений направлено свыше ста млрд рублей

Отметим, губернатор Сахалинской области неоднократно отмечал, что в регионе многое делается, чтобы население получало своевременную и качественную медицинскую помощь, а сами врачи — возможность работать в комфортных условиях. За три года на модернизацию медицинских учреждений выделено свыше ста млрд рублей, приводит данные портал Sakh.online. Так, с 2019 года капитальные ремонты прошли в корпусах 35 медучреждений, построено 7 врачебных амбулаторий и 10 ФАПов. Ремонт и возведение новых корпусов будет продолжаться и дальше. Например, в текущем году на островах запланировано строительство двух ФАПов и четырёх амбулаторий.