В своем обращении неравнодушный житель сообщил о надписях, появившихся на фасаде и воротах старинного здания на улице Суворова, 6. Само здание было построено в 1890 году и является частью исторической застройки города с хорошо сохранившимися архитектурными элементами — входной группой с полуколоннами и маскароном над аутентичной деревянной дверью. Помимо его архитектурной ценности — в доме жил известный советский журналист, заведующий музея «Сурб Хач» и краевед Аркадий Айрумян.