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Вандалы обезобразили дом ростовского журналиста-краеведа Айрумяна 1890 года постройки

7 ноября 14:45
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Вандалы изрисовали исторический дом в Ростове в доме №6 по ул.Суворова
В Ростове жители пожаловались на вандалов, оставивших граффити на доме журналиста-краеведа Аркадия Айрумяна, жалоба появилась на портале городского благоустройства.

В своем обращении неравнодушный житель сообщил о надписях, появившихся на фасаде и воротах старинного здания на улице Суворова, 6. Само здание было построено в 1890 году и является частью исторической застройки города с хорошо сохранившимися архитектурными элементами — входной группой с полуколоннами и маскароном над аутентичной деревянной дверью. Помимо его архитектурной ценности — в доме жил известный советский журналист, заведующий музея «Сурб Хач» и краевед Аркадий Айрумян.

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Сейчас фасад и ворота обезображены граффити и наклеенными объявлениями, которые горожанин просит убрать.

Ранее в Ростове вандалы уничтожили остановку, разбили банкомат и избили человека. 

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#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Происшествие#Историческая застройка#Старинные здания#Архитектура#Преступность#Надежда Пустяк
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