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Власти отменили карантин по птичьему гриппу в Ростовской области

7 ноября 11:47
Фото: 1MI
В Ростовской области сняли двухмесячный карантин по птичьему гриппу, который ввели на территориях Целинского района, документ появился на портале донского правительства.

Согласно данным документа, 24 октября губернатор Ростовской области подписал постановление, которое отменило карантин, введенный в Ольшанке Целинского района из-за вспышки птичьего гриппа. 

Вспышку птичьего гриппа обнаружили в Ростовской области 15 августа
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Сам карантин ввели 17 августа, что повлекло за собой создание нескольких зон угрозы в радиусе 10 километров от очага болезни, а также его последующую ликвидацию и введение запрета на вывоз животных, продуктов и корма до снятия ограничений. 

Ранее сообщалось, что помимо Ольшанки второй очаг болезни обнаружили в селе Степном. 

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#Надежда Пустяк#Животные#Домашние животные#Здоровье#Карантин#Птичий грипп#Ростовская область#Происшествия
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