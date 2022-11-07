Согласно данным документа, 24 октября губернатор Ростовской области подписал постановление, которое отменило карантин, введенный в Ольшанке Целинского района из-за вспышки птичьего гриппа.
Сам карантин ввели 17 августа, что повлекло за собой создание нескольких зон угрозы в радиусе 10 километров от очага болезни, а также его последующую ликвидацию и введение запрета на вывоз животных, продуктов и корма до снятия ограничений.
Ранее сообщалось, что помимо Ольшанки второй очаг болезни обнаружили в селе Степном.