ВСК: Более 30 процентов полисов ОСАГО реализуется через цифровые каналы

Специалисты рассказали, что за десять месяцев текущего года доля проданных страховок в ВСК через онлайн-сервисы возросла до 33%, то есть рост составил 19%. К таким каналам относятся сайт компании и мобильное приложение.
На маркетплейсах покупают полисы ОСАГО 11% страхователей. 48% составляют агентские продажи. В офисах и через автодилеров покупают полисы 9% и 6% соответственно, пишут NewsNN.ru.
Аналитики из ВСК рассказали, что по итогам III квартала самая большая динамика продаж наблюдалась через маркетплейсы. Особенно много полисов было продано через такие платформы в октябре. Это 28% от общего числа проданных полисов. В целом за последние три месяца количество проданных через цифровые каналы полисов возросло в 3,6 раза по сравнению со II кварталом года.
За III квартал через агентский канал было реализовано в 1,3 раза больше полисов, чем во II квартале. Больше всего автостраховок в автосалонах было продано в феврале. Это 13% полисов. Почти такие же показатели были зафиксированы при продаже полисов через дилеров – в 1,2 раза больше.
У приобретения полисов ОСАГО через маркетплейсы есть ряд преимуществ. Например, возможность выбора оптимальной страховой программы по наиболее приемлемой стоимости. Также на таких платформах страхователи могут изучить отзывы других клиентов. ВСК продает полисы преимущественно через агрегаторы. Это свидетельствует о том, что владельцы автомобилей смогли оценить преимущества продуктов данного страховщика. Их устраивает ценообразование и уровень сервиса.