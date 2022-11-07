ВСК: Более 30 процентов полисов ОСАГО реализуется через цифровые каналы

За III квартал через агентский канал было реализовано в 1,3 раза больше полисов, чем во II квартале. Больше всего автостраховок в автосалонах было продано в феврале. Это 13% полисов. Почти такие же показатели были зафиксированы при продаже полисов через дилеров – в 1,2 раза больше.