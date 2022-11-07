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Заслуженный юрист советует вовремя закрывать банковские карты

7 ноября, 17:12
Те карты, которые больше не используются, нужно обязательно закрывать, иначе можно задолжать банку внушительную сумму.

INFOX.RU предупреждают, что забытые банковские карты могут напомнить о себе владельцу предъявленным счетом за обслуживание. 

Юрист Иван Соловьев заявил, что неиспользуемые дебитовые и кредитные карты необходимо вовремя закрывать. Он объяснил, что если даже собственник не использует карту, он не освобождается от оплаты пользования средствами банка и обязан вносить плату за годовое обслуживание. Если на карте нет необходимых для списывания средств, то начисляется задолженность.

Если карта больше не используется, следует подать заявление в кредитную организацию, чтобы ее закрыли, так как автоматически этот процесс не совершается.

#Ольга Земскова
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