Заслуженный юрист советует вовремя закрывать банковские карты

Юрист Иван Соловьев заявил, что неиспользуемые дебитовые и кредитные карты необходимо вовремя закрывать. Он объяснил, что если даже собственник не использует карту, он не освобождается от оплаты пользования средствами банка и обязан вносить плату за годовое обслуживание. Если на карте нет необходимых для списывания средств, то начисляется задолженность.