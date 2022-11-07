Призыв граждан России в рамках частичной мобилизации начался с 21 сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В первую очередь набирали мужчин, которые уже служили в армии или имеют боевой опыт. Всех отправили на обучение, только после которого они смогут приступить к выполнению боевых задач в рамках СВО.
Из-за этой кампании призыв срочников пришлось перенести на месяц — до 1 ноября. Незадолго до этого, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом о завершении призыва в рамках частичной мобилизации.
Он сообщил, что дополнительных мобилизационных заданий не планируется. Теперь военкоматы будут работать только с добровольцами и теми, кто хочет служить по контракту.
Всего набрали более 300 тысяч человек. Известно, что срочников отправлять в зону СВО не будут.
Власти в Ростовской области прокомментировали эту ситуацию через несколько дней после заявления Сергея Шойгу. Официальный представитель облправительства написал в соцсетях о завершении призыва.
«Повестки больше не готовят и не вручают. Все помещения, которые нужны были для этой работы, снова будут использовать для первоначальных целей», — сказано в сообщении.
Также говорилось, что попасть на спецоперацию теперь могут контрактники и добровольцы.
Военком Ростовской области Игорь Егоров назвал территории, в которых больше всего набрали людей. В это число вошли Азовский, Сальский, Цимлянский и Октябрьский районы.
Кроме того, призвали много мужчин в Миллеровском и Тарасовском районах. Что касается выплат, то они должны поступить в течение 17 дней с момента направления человека к месту службы.
Часть бойцов из Ростовской области, которые уже прошли обучение, отправили в зону спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.
Но до этого военнослужащие побывали на курсе по дисциплинам боевой и спецподготовки. В том числе состоялись боевые стрельбы из танков, гранатометов и другого вида оружия.
Кроме того, бойцов научили правильно метать гранаты. Их обеспечили одеждой, медикаментами, едой и водой.
В конце октября в зону спецоперации отправили группу казаков, которые стали добровольцами. Губернатор Василий Голубев передал им теплые вещи, квадрокоптеры, рации, а также два бронеавтомобиля.
Для мобилизованных и их семей положены ряд льгот и выплат. Каждому призванному военнослужащему выплатят по 195 тысяч рублей в качестве единовременной помощи. Документ уже подписал президент Владимир Путин. Ранее говорилось, что примерно такую же зарплату бойцы будут получать каждый месяц.
Кроме того, предусмотрена региональная помощь в размере 150 тысяч рублей. Деньги платят каждому военнослужащему один раз.
Военком Игорь Егоров называл причины, по котором могут быть задержки в выплатах. Это может случиться, если просрочен паспорт, человек является банкротом или не зарегистрирован на территории области.
Для жителей Ростовской области предусмотрены кредитные каникулы.
Право на них имеют:
Это касается потребительских кредитов и ипотеки, в том числе для бизнесменов. Размер кредитов и их количество не важны.
Чтобы получить кредитные каникулы, нужно обратиться в банк с заявлением. Ответ должен прийти в течение 10 дней.
Каникулы продлятся до тех пор, пока бойцы не вернутся домой. После этого дадут еще 30 дней.
Кроме того, семьи мобилизованных освободили от транспортного налога. Воспользоваться льготой можно будет уже в этом году, поскольку она распространяется на налоговые периоды 2021 и 2022 годов.
Сбором средств для закупки мобилизованным самого необходимого занимаются местные жители и предприниматели. К концу октября общая сумма составила 63 миллиона рублей.
На эти деньги бойцам закупают спальные мешки, сапоги и утеплители для сапог, комплекты теплого белья, рюкзаки и другие необходимые вещи.
Вначале товары поступают в центр материально-технического обеспечения ЮВО, а оттуда сразу в места расположения мобилизованных.
Также к Минтруду России поступала инициатива дать дополнительный отдых перед Новым годом супругам мобилизованных россиян, воспитывающим несовершеннолетних детей.
На сайте Заксобрания региона появилась информация, что мобилизованные, получившие тяжелые ранения, получат выплаты. Их размер составляет 3,8 миллиона рублей.
По информации областного парламента, 600 тысяч рублей перечислит область, а остальное идет по линии Минобороны.
Если человек получил первую группу инвалидности, то ему положена помощь в размере 2,2 миллиона рублей, вторую — 1,5 миллиона рублей. Если будет третья группа, то сумма составит 742 тысячи рублей.