Проверки прошли на маршрутах № 4, 4a, 6, 6a, 8, 16, 16a, 20, 34, 34а, 39, 57, 71. Их обслуживает компания РМПАТП-5.
В результате 13 единиц транспорта оказались с нарушениями. В некоторые не работала система отопления, в других были повреждены стекла и напольные покрытия.
После этого составили протокол об административных правонарушениях. От перевозчика потребовали устранить нарушения, сделать это нужно в течение 10 дней.
Отмечается, что проверки будут продолжены в дальнейшем.
Ранее стало известно, что схему движения автобусов № 71 хотят изменить в Ростове-на-Дону.