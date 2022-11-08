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Автобусы без отопления обнаружили в Ростове-на-Дону

8 ноября 15:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону проводятся проверки состояния общественного транспорта, в том числе работоспособности систем отопления, сообщили в мэрии.

Проверки прошли на маршрутах № 4, 4a, 6, 6a, 8, 16, 16a, 20, 34, 34а, 39, 57, 71. Их обслуживает компания РМПАТП-5. 

В результате 13 единиц транспорта оказались с нарушениями. В некоторые не работала система отопления, в других были повреждены стекла и напольные покрытия.

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После этого составили протокол об административных правонарушениях. От перевозчика потребовали устранить нарушения, сделать это нужно в течение 10 дней. 

Отмечается, что проверки будут продолжены в дальнейшем.

Ранее стало известно, что схему движения автобусов № 71 хотят изменить в Ростове-на-Дону.

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#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Автобус#Илья Протвинов
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