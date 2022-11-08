Банк «Центр-инвест» открыл для своих клиентов электрозаправку

Мощность трехфазной зарядной станции (до 22 кВт⋅ч) позволяет это. Скорость зарядки зависит от емкости аккумулятора на транспортном средстве. Для клиентов банка услуга совершенно бесплатная.
Число электромобилей увеличивается, а вместе растет и спрос на зарядные станции. Банк стремится создавать комфортные условия для клиентов даже в этом.
К тому же ESG-стратегия банка подразумевает заботу об окружающей среде и будущих поколениях. «Центр-инвест» кредитует зеленые проекты и сам их внедряет. Он не зря держит марку главного зеленого банка Российской Федерации.
В октябре текущего года банк нарастил долю собственного потребления энергии из возобновляемых источников до 40%. Этому способствовала покупка международного зеленого сертификата на поставку электроэнергии ставропольской Старомарьевской солнечной электростанции.