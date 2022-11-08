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Банк «Центр-инвест» открыл для своих клиентов электрозаправку

8 ноября 10:58
Фото: Банк «Центр-инвест»
Теперь клиенты банка «Центр-инвест» на территории головного офиса смогут заряжать электрические и гибридные автомобили, велосипеды и мотоциклы.

Мощность трехфазной зарядной станции (до 22 кВт⋅ч) позволяет это. Скорость зарядки зависит от емкости аккумулятора на транспортном средстве. Для клиентов банка услуга совершенно бесплатная.

Число электромобилей увеличивается, а вместе растет и спрос на зарядные станции. Банк стремится создавать комфортные условия для клиентов даже в этом.

К тому же ESG-стратегия банка подразумевает заботу об окружающей среде и будущих поколениях. «Центр-инвест» кредитует зеленые проекты и сам их внедряет. Он не зря держит марку главного зеленого банка Российской Федерации.

В октябре текущего года банк нарастил долю собственного потребления энергии из возобновляемых источников до 40%. Этому способствовала покупка международного зеленого сертификата на поставку электроэнергии ставропольской Старомарьевской солнечной электростанции.

#Анна Петрова
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