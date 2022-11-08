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Донская прокуратура занялась магазинами и аптеками из-за роста цен для мобилизованных

8 ноября 10:16
Фото: 61.мвд.рф
Аптечный рейд

В Ростове-на-Дону из-за роста цен в октябре прокуратура проверяет военторги и аптеки

В Ростовской области объявили предостережения аптекам и военторгам, чтобы не допустить роста цен на товары для мобилизованных, сообщили в региональной прокуратуре.

Депутат Евгений Федяев направил свое обращение в надзорное ведомство. Причиной он назвал рост стоимость товаров, которые пользуются спросом у мобилизованных. В том числе термобелье, полевая форма, спальные мешки, берцы, балаклавы.

В прокуратуре ответили об усилении контроля ценовой ситуации. Чтобы не допустить роста цен, объявили 16 предостережений аптекам и 20 предостережений — военторгам.

Подписчики парламентария написали, что этого мало и владельцы торговых точек заслуживают реального наказания.

«Я считаю, что должно быть реальное наказание. Чтобы другим неповадно было и не нужно ждать следующего раза», — заявили ростовчане.

«А владельцы прям испугались и торопятся цены скидывать. Аж смешно», — пишут пользователи.

«Люди в кредиты влезали, чтобы собрать мобилизованных. Нужно наказание», — говорится в комментариях.

Ранее стало известно, какие допвыплаты положены мобилизованным из Ростовской области.

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