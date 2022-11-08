Депутат Евгений Федяев направил свое обращение в надзорное ведомство. Причиной он назвал рост стоимость товаров, которые пользуются спросом у мобилизованных. В том числе термобелье, полевая форма, спальные мешки, берцы, балаклавы.
В прокуратуре ответили об усилении контроля ценовой ситуации. Чтобы не допустить роста цен, объявили 16 предостережений аптекам и 20 предостережений — военторгам.
Подписчики парламентария написали, что этого мало и владельцы торговых точек заслуживают реального наказания.
«Я считаю, что должно быть реальное наказание. Чтобы другим неповадно было и не нужно ждать следующего раза», — заявили ростовчане.
«А владельцы прям испугались и торопятся цены скидывать. Аж смешно», — пишут пользователи.
«Люди в кредиты влезали, чтобы собрать мобилизованных. Нужно наказание», — говорится в комментариях.
Ранее стало известно, какие допвыплаты положены мобилизованным из Ростовской области.