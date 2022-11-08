В Ростовском гидрометцентре сообщили, что в течение дня в среду будет наблюдаться похолодание с дождями и ветром скоростью до 11 метров в секунду. Утром в отдельных муниципалитетах Ростовской области будет возникать туман, который снизит видимость на дорогах, а потому водителям следует проявить осторожность за рулем и сохранять дистанцию с другими транспортными средствами.