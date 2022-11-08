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Дождливая и холодная среда ожидает жителей Ростовской области 9 ноября

8 ноября 17:46
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области в среду, 9 ноября, ожидаются небольшие дожди, ветер и похолодание до -3 градусов, об этом сообщили синоптики СК УГМС.

В Ростовском гидрометцентре сообщили, что в течение дня в среду будет наблюдаться похолодание с дождями и ветром скоростью до 11 метров в секунду. Утром в отдельных муниципалитетах Ростовской области будет возникать туман, который снизит видимость на дорогах, а потому водителям следует проявить осторожность за рулем и сохранять дистанцию с другими транспортными средствами. 

Кроме того, сообщается, что температура воздуха ночью на севере региона может понизиться до -3 градусов, а днем температура будет колебаться от +3 до +8 градусов. Такие погодные условия сохранятся до 11 ноября. 

Синоптики также рассказали, что из-за ветра в устье Дона от Аксая до Азова сохраняется уровень воды ниже неблагоприятных отметок, когда закончится ветровой выгон воды пока неизвестно. 

Ранее синоптики предсказали, какой будет погода в Ростове-на-Дону с 7 по 13 ноября. 

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