В Ростовском гидрометцентре сообщили, что в течение дня в среду будет наблюдаться похолодание с дождями и ветром скоростью до 11 метров в секунду. Утром в отдельных муниципалитетах Ростовской области будет возникать туман, который снизит видимость на дорогах, а потому водителям следует проявить осторожность за рулем и сохранять дистанцию с другими транспортными средствами.
Кроме того, сообщается, что температура воздуха ночью на севере региона может понизиться до -3 градусов, а днем температура будет колебаться от +3 до +8 градусов. Такие погодные условия сохранятся до 11 ноября.
Синоптики также рассказали, что из-за ветра в устье Дона от Аксая до Азова сохраняется уровень воды ниже неблагоприятных отметок, когда закончится ветровой выгон воды пока неизвестно.
Ранее синоптики предсказали, какой будет погода в Ростове-на-Дону с 7 по 13 ноября.