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Экс-министр ЖКХ Майер потребовал в суде найти виновных среди чиновников в Ростове

8 ноября 12:13
Фото: donland.ru
Андрей Майер
Бывший глава МинЖКХ Ростовской области Андрей Майер заявил, что не виновен во вменяемых ему преступлениях, прозвучало в Кировском районном суде.

Очередное заседание состоялось в понедельник, 7 ноября. По информации Bloknot-rostov, Майер и его защитники начали вести к тому, что якобы виноваты муниципальные чиновники. Будто они распоряжались деньгами, а не министерство.

После этого Майер попросил выпустить его из СИЗО и посадить под домашний арест. Он пообещал не скрываться и являться на все заседания. 

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«Бывший министр также заявил, что судебное следствие уже фактически выявило его невиновность. Но судья ответил, что фигурант забегает вперед в своих выводах», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение по ходатайству об изменении меры пресечения вынесут на следующем заседании.

Напомним, что Майера арестовали два года назад, ему вменяют превышение полномочий. Следствие считает, что преступлении совершили при направлении денег на парки в Ростове и Зверево.

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