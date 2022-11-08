Призыв на срочную службу в Ростове-на-Дону, как и в других регионах страны, начался 1 ноября. Такое решение в этом году было принято президентом России и верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным в целях не допустить перегруза в работе военкоматов из-за объявленной с 21 сентября кампании по частичной мобилизации. К 1 ноября все мобилизационные мероприятия были завершены.
Призыв продлится до 31 декабря, планируется, что набор в этом году будет ограничен до 120 тысяч человек. Напомним, прошлой осенью было призвано 127 тысяч срочников. Также сообщается, что все призывники будут служить на территории России и их отправка в зоны проведения СВО не планируется.
В Ростовской области в сентябре уже прошли инструкторско-методические сборы по вопросам организации призыва осенью 2022 года с участием военкома региона Игоря Егорова, представителей муниципальных призывных комиссий, ДОСААФ, медицинских организаций.
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Весной текущего года в армию отправились более пяти тысяч донских призывников.
В рамках текущей призывной кампании на территории Ростовской области открыты 62 призывные муниципальные комиссии и одна региональная. Главная задача призывной кампании, как отметил военный комиссар области, остается подготовка граждан по имеющимся военно-учетным специальностям и в целом к военной службе.
Если же гражданин по каким-то причинам не годен к военной-строевой службе, то после явки в военкомат и соответствующего решения призывной комиссии он будет снят с воинского учета временно или на постоянной основе.
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» (ФЗ-53), от военной службы освобождаются сыновья или братья тех военнослужащих, погибших во время исполнения служебных обязанностей или же умерших вследствие травм, полученных на поле боя.
Те граждане, которые на момент призыва находятся под следствием (имеют непогашенную судимость) или уже отбывают наказание, автоматически исключаются из списка призывников, как и те, кто проходил альтернативную службу.
Студенты вузов, а также учащиеся средне-специальных учебных заведений тоже не подлежат вызову в военкомат по причине получения образования. Также к ним относятся и лица, имеющие научную степень, народные депутаты и пр.
По семейным обстоятельствам отсрочку могут получить:
По причине служебного характера от призыва и явки в военкомат освобождены сотрудники ряда госорганизаций: МВД, УФСИН, Пожарная служба, таможенная служба и пр. Освобождение в данном случае имеет срок, ограниченный действием трудового договора. Также не идут в армию граждане, поступившие на службу в Национальную гвардию.
Ответственность призывника начинается с того момента, как он подписал повестку о прибытии в военкомат по месту жительства. В случае неявки без уважительной причины гражданин может быть оштрафован на сумму от 500 до 3 тысяч рублей.
Если призывник не является в военкомат длительное время, то это может быть признано уклонением и грозить наказанием по ст. 328 УК РФ. Обвиняемому в лучшем случае надлежит выплата штрафа, в худшем его ждет за неявку уголовный срок до 2 лет. Впрочем, данная мера не касается военнослужащих запаса.
Также уклонисты за неявку могут подвергнуться аресту на 6 месяцев или получить наказание — принудительные работы в течение двух лет. В среднем по России ежегодно выявляют около 3-4 тысяч уклонистов.