Призыв на срочную службу в Ростове-на-Дону, как и в других регионах страны, начался 1 ноября. Такое решение в этом году было принято президентом России и верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным в целях не допустить перегруза в работе военкоматов из-за объявленной с 21 сентября кампании по частичной мобилизации. К 1 ноября все мобилизационные мероприятия были завершены.