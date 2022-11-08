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Мобилизованным из Ростовской области рассказали, когда им начнут приходить выплаты

8 ноября 07:21
Фото: 1MI
Мобилизованным из Ростовской области положенные выплаты будут приходить на карту с 10 по 20 числа, сообщили в Минобороны.

Минимальная сумма, которую может получить боец, составляет 195 тысяч рублей. Так, она положена рядовому.

Чем выше звание, тем больше будет получать военнослужащий. Но стоит учитывать, что для получения полной суммы нужно отслужить весь месяц.

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По информации Минобороны, все документы для перечисления денег подготовлены и выплаты уже сформированы. В этом месяце процесс перевода средств начнется досрочно — с 8 ноября.

Помимо этого, всем мобилизованным из донского региона платят по 150 тысяч рублей. Это единовременная помощь от области.

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Экономика#Илья Протвинов
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