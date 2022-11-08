В прошлом году за это время реализовали на 13,8 тысячи машин больше. В соседних регионах также сложилась отрицательная динамика.
В Краснодарском крае падение составило 60%, на Ставрополье - 58%. Что касается рынка грузовых машин, то в донском регионе продажи упали на 13%.
Если рассматривать статистику только за октябрь, то в Ростовской области спад на рынке легковушек достиг 65%. По данным Rostov.rbc, на Кубани и Ставрополье эти показатели составили 64 и 56%.
Ранее стало известно, что одну из двух правительственных «Чаек» продают на запчасти в Ростовской области.