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На Дону продажи новых легковых автомобилей в 2022 году сократились на 58%

8 ноября 14:34
Фото: 1MI
В Ростовской области с начала 2022 года количество проданных легковых машин уменьшилось по сравнению с таким же периодом 2021 года на 58%, сообщает «Паспорт промышленный консалтинг».

В прошлом году за это время реализовали на 13,8 тысячи машин больше. В соседних регионах также сложилась отрицательная динамика. 

В Краснодарском крае падение составило 60%, на Ставрополье - 58%. Что касается рынка грузовых машин, то в донском регионе продажи упали на 13%. 

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Если рассматривать статистику только за октябрь, то в Ростовской области спад на рынке легковушек достиг 65%. По данным Rostov.rbc, на Кубани и Ставрополье эти показатели составили 64 и 56%.

Ранее стало известно, что одну из двух правительственных «Чаек» продают на запчасти в Ростовской области. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Машина#Продажа
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