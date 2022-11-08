В МО РФ объявили, что мобилизованные жители Ростовской области будут получать положенные выплаты за службу в период с 10 по 20 число каждого месяца службы. Средний размер жалования у рядовых составляет 195 тысяч рублей, но чем выше звание, тем больше и выплаты. В Минобороны отметили, что для получения всей суммы заработной платы бойцу предстоит прослужить в течение всего месяца.