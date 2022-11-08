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На Дону требуют наказать жадные военторги, пока ростовчан не пускают на погосты

8 ноября 15:14
Фото: К.Артём.1/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
На Дону жители требуют наказать аптеки с военторгами, задравшие цены для мобилизованных, власти отчитались о сроках выплат военнослужащим, а ростовчанам запретили въезжать на кладбища со своими оградками и памятниками.

Теперь уж до весны

Жителям Ростова-на-Дону запретили въезд на кладбища на грузовых автомобилях со своими оградами и памятниками. Действие запрета объяснили завершением сезона работ на местах захоронения. 

Так одна из местных жительниц заявила, что не смогла попасть к месту захоронения своей семьи из-за запрета на въезд, который начал действовать с 31 октября. 

В службе управления кладбищами объяснили, что теперь въезд на территорию погоста возобновится только 15 апреля с началом нового сезона, в ином случае ростовчане могут обратиться за разрешением на проведение работ в МКУ «СГК».  

Сообщается, что после получения такого разрешения все работы будут проводиться под контролем персонала кладбища, работники которого будут следить за тем, чтобы установка оград и памятников не нанесла ущерб соседним захоронениям. 

Оградки на кладбище
Фото: 1MI

Так себе мера наказания

В Ростовской области жителей не удовлетворило предостережение аптекам и военторгам, которые, по их мнению, наживались на росте цен на товары для мобилизованных дончан. 

Недавно стало известно, что депутат Евгений Федяев направил свое обращение в прокуратуру, чтобы она обеспечила контроль за ростом цен на товары для мобилизованных - в том числе предметы экипировки, одежду и лекарства. 

В итоге прокуратура объявила около 40 предостережений аптекам и военторгам. Однако это не удовлетворило дончан, которые уверены, что использование коммерсантами ситуации с мобилизацией ради собственного обогащения заслуживает настоящего наказания.  

«Я считаю, что должно быть реальное наказание. Чтобы другим неповадно было и не нужно ждать следующего раза», — утверждают комментаторы, а другие уверены, что предостережения прокуратуры никак не повлияют на рост цен.

Мобилизованные ростовчане
Фото: Минобороны РФ

Когда зарплата?

В МО РФ объявили, что мобилизованные жители Ростовской области будут получать положенные выплаты за службу в период с 10 по 20 число каждого месяца службы. Средний размер жалования у рядовых составляет 195 тысяч рублей, но чем выше звание, тем больше и выплаты. В Минобороны отметили, что для получения всей суммы заработной платы бойцу предстоит прослужить в течение всего месяца.

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Уже сейчас подготовили списки и документы для зачисления средств, которые начнут поступать на счета мобилизованных с 8 ноября.  

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