На спецоперации на Украине, выполняя боевую задачу, погиб 19-летний танкист из Донецка Ростовской области Андрей Зинков. О гибели военнослужащего сообщалось еще к октябре, уточняет донецкая газета «Новость». Тогда родственников Андрея просили сдать ДНК тесты для подтверждения личности погибшего героя. Ответ пришел только спустя месяц.