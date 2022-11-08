На спецоперации на Украине, выполняя боевую задачу, погиб 19-летний танкист из Донецка Ростовской области Андрей Зинков. О гибели военнослужащего сообщалось еще к октябре, уточняет донецкая газета «Новость». Тогда родственников Андрея просили сдать ДНК тесты для подтверждения личности погибшего героя. Ответ пришел только спустя месяц.
Когда и где похоронят останки молодого бойца, пока не известно.
Официальной информации о гибели военного от Минобороны не поступало. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб 23-летний доброволец ЧВК Петр Вишневецкий из Ростовской области. Посмертно ему присужден орден Мужества.