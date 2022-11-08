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На спецоперации погиб 19-летний танкист из Ростовской области Андрей Зинков

8 ноября 07:19
Фото: mil.ru
Танк Т90А
В ходе спецоперации на Украине погиб 19-летний танкист из Донецка Ростовской области, сообщают местные СМИ.

На спецоперации на Украине, выполняя боевую задачу, погиб 19-летний танкист из Донецка Ростовской области Андрей Зинков. О гибели военнослужащего сообщалось еще к октябре, уточняет донецкая газета «Новость». Тогда родственников Андрея просили сдать ДНК тесты для подтверждения личности погибшего героя. Ответ пришел только спустя месяц.

Когда и где похоронят останки молодого бойца, пока не известно.

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Официальной информации о гибели военного от Минобороны не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб 23-летний доброволец ЧВК Петр Вишневецкий из Ростовской области. Посмертно ему присужден орден Мужества.

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