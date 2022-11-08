Немцы, поляки, греки: как в Ростове сто лет назад жили национальные меньшинства

А 1 мая 1888 года состоялось торжественное освящение евангелическо-лютеранской кирхи во имя апостолов Петра и Павла. По данным Владимира Сидорова, при лютеранском храме действовала бесплатная школа. Интересно то, что в этой школе девочки и мальчики обучение проходили совместно. Для того времени это было необычно, я бы даже сказал, революционно. В школе преподавали немецкие и русские учителя. При кирхе был организован хор. Этот хор в праздничные дни давал концерты. Кстати, в программу этих концертов входило не только хоровое пение, но и камерная органная музыка. Конечно, такие музыкальные представления привлекали внимание ростовцев и способствовали обогащению нашей культуры.