Армяне жили и в самом Ростове. Но не только они. Можно говорить о Ростове греческом, еврейском, итальянском, польском и немецком.
Немцы и поляки. Костел и кирха
В Ростове жило немало немцев, вокруг города существовали немецкие поселения. Они были довольно крупные, многочисленные. Немцы вообще занимались активно сельским хозяйством. Они жили в Российской империи со времен Екатерины Великой. Она приглашала в страну иностранцев, которые служили на благо империи, способствовали экономическому и культурному процветанию страны.
Существовал в Ростове и Римско-католический приход. Католическая церковь была построена в городе во второй половине девятнадцатого века, основными прихожанами ее были поляки, немцы и итальянцы. По некоторым данным, приход насчитывал несколько тысяч человек. В костеле был уникальный орган, говорят, что многие специально приходили послушать его звучание.
Но не все немцы были католиками. Немало среди них было лютеран. Как писал известный ростовский краевед Владимир Сидоров, к 1881 году в Ростове насчитывалось до 4 тысяч лютеран. На прошение лютеранского общества 12 февраля 1881 года Ростовская-на-Дону городская Дума постановила:
«Отвести общине место на Бульварной улице, 2, шириною 15 саженей и в длину около 35 саженей для постройки лютеранской церкви и школы, но с тем непременным условием, чтобы обществом был устроен сквер, в который допускалась бы публика для гулянья беспрепятственно».
Закладка лютеранской кирхи состоялась 9 июля 1883 года. Кстати, лютеранский храм строился в готическом стиле по средневековым канонам.
А 1 мая 1888 года состоялось торжественное освящение евангелическо-лютеранской кирхи во имя апостолов Петра и Павла. По данным Владимира Сидорова, при лютеранском храме действовала бесплатная школа. Интересно то, что в этой школе девочки и мальчики обучение проходили совместно. Для того времени это было необычно, я бы даже сказал, революционно. В школе преподавали немецкие и русские учителя. При кирхе был организован хор. Этот хор в праздничные дни давал концерты. Кстати, в программу этих концертов входило не только хоровое пение, но и камерная органная музыка. Конечно, такие музыкальные представления привлекали внимание ростовцев и способствовали обогащению нашей культуры.
Очень интересно описывает Сидоров освящение ростовской кирхи, которое, как я уже упоминал, состоялось 1 мая 1888 года. Это было большим событием для нашего города. На освящении присутствовали руководство города, известные общественные деятели, издатели, журналисты. Как пишет Сидоров, благословения лютеранского пастора, в частности, «удостоились ростовский городской голова А. М. Байков, полицмейстер В. И. Ульянов, купеческий староста Е. В. Емельянов, члены городской управы Г. А. Журавлев, И. А. Лукьянов, А. А. Посохов и представлявший в ней еврейскую общину Ростова Г. Е. Коган, управляющий пароходством и хозяйством гирлового комитета Л. И. Любимов, член этого комитета от Министерства путей сообщения Е. М. Синклер, редактор-издатель газеты „Донская пчела“ И.А. Тер-Абрамиан».
А еще в этот же день в кирхе в купели с донской водой окрестили маленького ростовца лютеранской веры. Лютеранская церковь располагалась в районе пересечения современных улицы Седова и проспекта Соколова. К сожалению, в годы советской власти католический костел и лютеранская кирха были снесены.
Кстати, в отличие от лютеранской церкви - католический храм в Ростове появился вновь. В начале 1992 года возродился в нашем городе католический приход. В 1993 году построили деревянную часовню, в 1999 году был заложен фундамент католической церкви. 19 сентября 2004 года состоялось торжественное освящение храма Тайной Вечери, который расположен на территории парка имени Чуковского (переулок Ставропольский, 1).
Греческий вклад
В нашем городе жили богатые греческие купцы, существовал целый греческий квартал. И совершенно логично, что была построена и греческая церковь. Автором проекта храма был архитектор И. П. Злобин. Строительство осуществлялось под руководством городского архитектора Г. Н. Васильева. Храм был заложен в 1907 году. А в 1909 году строительство было завершено. Рядом построили двухклассное греческое училище (сейчас загс). Греческий храм был построен на территории, которая принадлежала «Эллинскому благотворительному обществу». Конечно, средства на строительство храма жертвовали проживавшие в городе греки. Но наиболее значительное пожертвование сделал владелец табачной фабрики Ахиллес Асланиди.
Греческий храм в советские годы был закрыт. У здания были разные владельцы. В бывшей церкви размещались школа, спортзал, учебно-производственные художественные мастерские. В шестидесятые годы на месте храма был построен Театр кукол.
В девяностые годы минувшего столетия в Ростове стали обсуждать вопрос о возможном восстановлении Благовещенской греческой церкви. В 2003 году для строительства храма был выделен земельный участок. И началось строительство храма. Теперь возле Донской государственной публичной библиотеки мы можем видеть прекрасный греческий храм, построенный в неовизантийском стиле. Автором проекта храма стал архитектор Г. А. Шевченко. Считаю, что новый греческий храм является архитектурным украшением нашего города.
Надо сказать, что греки оставили яркий след в истории и архитектуре нашего города. Если вы обратите внимание на фасады старинных домов и особняков, которые располагаются в исторической части нашего города, в том числе и в Нахичевани, то увидите орнаменты, которые напоминают о греческой культуре.
Уникальность нашего города в том, что культуры разных народов − армян, греков, евреев, немцев, поляков, ассирийцев, татар и других − тесно переплелись с русской и казачьей культурой, образовав неповторимый ростовский колорит.
Георгий Багдыков