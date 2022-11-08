Это позволило передать обманутым дольщикам ключи от 200 квартир. Сама стройка началась еще в 2003 году, но работы несколько раз приостанавливали.
Окончательно реализацию проекта «заморозили» в 2016 году из-за банкротства застройщика. Тогда из регионального бюджета выделили 613 миллионов на завершение работ.
Появился также инвестор, который провел часть работ. Благодаря этому строительство завершилось.
В регионе за последние пять лет направили субсидии регионального бюджета на завершение строительства 22 проблемных домов на сумму 3,8 миллиарда. Из них 20 уже удалось достроить.
Ранее в Ростове нашли застройщика, который займется 16-этажным долгостроем на 28-й Линии.