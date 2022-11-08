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Обманутым дольщикам передали 220 квартир на 1-й Баррикадной в Ростове

8 ноября 10:48
Фото: donland.ru
Радостные дольщики получившие квартиры на 1-й Баррикадной в Ростове
В Ростове-на-Дону сдали две секции многоквартирного дома на улице 1-й Баррикадной, 24, который считался проблемным, сообщили в правительстве региона.

Это позволило передать обманутым дольщикам ключи от 200 квартир. Сама стройка началась еще в 2003 году, но работы несколько раз приостанавливали.

Окончательно реализацию проекта «заморозили» в 2016 году из-за банкротства застройщика. Тогда из регионального бюджета выделили 613 миллионов на завершение работ.

Дом на 1-й Баррикадной в РостовеДом на 1-й Баррикадной в Ростове
Дом на 1-й Баррикадной в Ростове
Фото: donland.ru

Появился также инвестор, который провел часть работ. Благодаря этому строительство завершилось.

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В регионе за последние пять лет направили субсидии регионального бюджета на завершение строительства 22 проблемных домов на сумму 3,8 миллиарда. Из них 20 уже удалось достроить.

Ранее в Ростове нашли застройщика, который займется 16-этажным долгостроем на 28-й Линии.

 

 

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