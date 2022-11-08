Пешком из Киева в Донбасс: судьба и творчество балерины Елены Горчаковой

В 12 лет поступила в балетное училище, а в 19 — воевала в 8-й воздушной армии. Вальсировала с Буденным и танцевала на одной сцене с педагогом Майи Плисецкой и Николая Цискаридзе. Сегодня мы расскажем вам о непростой судьбе первой и единственной примы-балерины Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко.
У истоков зарождения балетного искусства Донбасса стоит хрупкая девушка, чью судьбу никак нельзя назвать легкой. Елена Горчакова мечтала рисовать, но увлеклась балетом. Стала первой дипломированной балериной Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Прошла Великую Отечественную войну, во время которой повредила связки ног. Вопреки травме, всегда танцевала: в перерывах между боями на фронте, в самый первый День Победы в 1945 году — на площади у стен родного театра, после — на сцене, бок о бок с выдающимися русскими балеринами.
Искусство танца подарило ей горячо любимого супруга-химика и помогло пережить потерю единственного сына. Даже будучи заслуженной артисткой Украины, Елена Горчакова стойко боролась за чистоту репертуара родного театра. При всей своей хрупкости она храбро преодолевала любые горести и никогда не переставала трудиться над собой. В этом донецкой балерине ничто не могло помешать: ни война, ни болезни, ни бедное детство в многодетной семье.
Навстречу танцу
Маленькая Лена родилась 3 июня 1924 года в многодетной семье, жившей в поселке Александровка города Сталино (так в то время назывался Донецк). Возможно, именно в семейном кругу в ее характере сформировались самые сильные качества — трудолюбие, тактичность, желание помогать людям и терпение.
Каждый ребенок в семье Горчаковых с ранних лет помогал родителям посильным трудом. А сама будущая балерина пасла козу у речки Бахмутки. Именно тогда окружающие впервые заметили особую грациозность девочки: воодушевленная красотой окружающей природы, она пританцовывала, повторяя все движения за своей «подопечной». Взрослые, проходя мимо, останавливались и говорили: «Ты как балерина скачешь». И тогда Лена становилась на одну ножку и замирала, пытаясь изобразить бабочку.
А потом были профессиональные занятия с замечательным педагогом. Правда, сложилось их знакомство совершенно неожиданным образом: девочка начала сперва обучаться совершенно другому искусству. В то время она очень полюбила рисовать, и, чтобы развить этот талант, Елену отдали в художественный кружок, находившийся во Дворце культуры металлургов (клуб, принадлежавший Донецкому металлургическому заводу и называвшийся в то время клубом им. Ленина).
ДК Металлургов был построен в 1929 году (архитектор — ленинградец Александр Дмитриев). Представлял собой трехэтажное здание, делившееся на две части: в одной из них располагался зрительный зал на 1200 мест, во второй — лекционный зал, балетная студия, библиотека и книгохранилище, 25 аудиторий для разнообразных секций и кружков, а также зимний зал, где проводились танцевальные вечера. Вокруг помещения располагались большой парк с аллеями, газоны и игровые площадки. Был при ДК даже собственный радиоузел.
После того как в годы Великой Отечественной войны город был занят немцами, дворец культуры использовался фашистами как часть концентрационного лагеря. В нем располагались комнаты для допросов и пыток, а также административные помещения. Когда немцы отступали из города, они попытались разрушить Дворец культуры. Пострадавшее от рук врага здание восстановили лишь в 1968 году.
Сегодня на месте ДК Металлургов находятся Центр славянской культуры и письменности, парковая зона, храм святых покровителей брака благоверных князей Петра и Февронии Муромских, а также монумент «Жертвам фашизма» авторства советского скульптора-монументалиста Леонида Бриня.
На одном из занятий во Дворце культуры имени Ленина девочка вдруг услышала доносившуюся издалека музыку. Влекомая звуками, будущая прима-балерина тут же оставила свой рисунок и уже через несколько секунд оказалась у приоткрытой двери балетного класса.
Маленькая Лена как завороженная смотрела на девочек, кружившихся под прекрасные ритмы. Уже через мгновение она оказалась в классе и принялась повторять движения танцующих. Этот день перевернул все в жизни юной Горчаковой, и с разрешения родителей будущая прима-балерина Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко стала постоянной ученицей танцевального класса.
Первые уроки
Занятия в студии проходили под чутким руководством Надежды Трофимовны Жиленко, в прошлом — ученицы Айседоры Дункан и ее приемной дочери Ирмы.
Айседора Дункан — танцовщица-новатор из США, ставшая основоположницей свободного танца (движения за освобождение балета от условностей и за слияние танца с жизнью; принципы свободного танца позднее легли в основу джаза, современного сценического танца контемпорари и контактной импровизации). Танцовщица разработала также особый вид пластики, связанный с древнегреческим танцем. Была супругой Сергея Есенина, приняла гражданство СССР.
Во время обучения в ДК Горчакова жадно впитывала рассказы своей наставницы об Айседоре Дункан и Карле Дидло, проживавшем и работавшем в России французском балетмейстере (именно Дидло в свое время предсказал мировое признание наших отечественных танцоров и вывел русский балет на небывалый уровень).
А позднее юная балерина Елена Горчакова даже лично встретилась с советской кинозвездой Любовью Орловой и знаменитым кинорежиссером Григорием Александровым, которые приезжали в город на открытие Дворца пионеров. Эта встреча произвела на ребенка неизгладимое впечатление: балерина позднее вспоминала, как сильно ей хотелось коснуться Орловой, чтобы убедиться, что это не сон и не фильм.
Любовь Орлова — актриса театра и кино, певица, танцовщица, пианистка, народная артистка СССР. Снималась чаще всего в фильмах своего супруга Григория Александрова: «Весна», «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк» и др.
Григорий Александров — кинорежиссер, сценарист и педагог, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат двух Сталинских премий первой степени, кавалер трех орденов Ленина. Был ассистентом Сергея Эйзенштейна во время съемок его первых фильмов «Стачка» и «Броненосец «Потемкин».
31 августа 1935 года юная Лена Горчакова с букетом цветов шла навстречу еще одному прославленному человеку — Алексею Стаханову. Ей и ее юным коллегам по балетной студии доверили важную историческую миссию: первыми встретить танцем и цветами основоположника стахановского движения.
Алексей Стаханов — советский шахтер, новатор, Герой Социалистического Труда. За смену вырубил отбойным молотком 102 тонны угля, превысив установленную норму в 14 раз. Это его достижение позднее легло в основу массового «стахановского движения».
Тот вечер, когда Горчакова и ее юные коллеги танцевали для Стаханова под транспарантом «Слава труду!», врезался в память юной балерины. Не исключено, что именно тогда девочка осознала, что такое настоящая ответственность перед народом и искусством.
Костюмы для выступлений Елена Горчакова шила сама из старых платьев и юбок. Изготовленную для сцены одежду носила по городу в наволочке, перекинутой через плечо. Ее узнавали и подходили поинтересоваться, какой будет программа выступления, где можно будет его посмотреть.
Уже тогда все, кто видел, как Лена танцует, отмечали ее целеустремленность и силу таланта. Особо выделялась девочка в акробатическом танце, где демонстрировала чрезмерную гибкость. За исполнение акробатического танца получила она в те годы и первую премию на первой детской олимпиаде металлургов Юга, которая проходила в столице УССР. Получила девочка и высокую правительственную награду — Почетную грамоту Центрального Комитета Союза рабочих металлургической промышленности Юга, а также именные наручные часы (в то время подобное поощрение было редкостью, его удостаивались единицы).
Танец, опаленный войной
В 1936 году в Киеве открылось новое государственное учебное заведение — хореографическое училище. Жюри первой детской олимпиады металлургов Юга, впечатленное выступлением Лены Горчаковой, рекомендовало 12-летней балерине поступить на учебу именно в это училище. И девочка отправилась сдавать вступительные экзамены.
Конкурс был высок, при этом почти все абитуриенты — выпускники частных столичных балетных школ. Столь юных, как Лена, среди них не было. Горчакова произвела прекрасное впечатление на комиссию, однако из-за ее возраста и отсутствия у училища общежитий девочке пришлось отказать.
Перед отъездом домой Лена побывала на «Лебедином озере». Она так растрогалась, что громко разрыдалась. А на следующий день Горчакова и ее отец не поехали на вокзал. Вместо этого они вернулись опять в балетное училище, где будущая прима-балерина стала слезно просить каждого педагога все же зачислить ее в число учениц. Над девочкой сжалилась Клавдия Герасимовна Васина, педагог, ведущая балерина театра. Она взяла дончанку в свой класс, однако выдвинула условие: первый месяц занятий — испытательный срок.
Елена справилась, хоть это было очень трудно: двенадцатилетней девочке пришлось жить одной в огромном городе, снимать подвальные квартиры, готовить уроки, лежа под роялем при освещении уличного фонаря. Днем она часто музицировала на этом же инструменте, нередко забывала о еде, а в неуютных классах училища, которые тоже находились в полуподвальном помещении, всецело отдавалась балету.
В годы учебы Горчакова впервые увидела Ольгу Васильевну Лепешинскую, танцем которой была восхищена. Тогда девочка еще не знала, что ей предстоит выступать на одной сцене с этой выдающейся женщиной.
Ольга Васильевна Лепешинская — артистка балета, прима-балерина Большого театра, педагог и общественный деятель. В 1951 году была удостоена звания народной артистки СССР. В 1971 году получила высшую государственную награду СССР — орден Ленина. В разные годы четырежды награждалась сталинскими премиями.
Но больше всего Горчаковой запомнился образ Одетты из «Лебединого озера» в исполнении Галины Сергеевны Улановой. Позднее Елена признавалась, что под впечатлением от увиденного долгие годы вынашивала в своих мечтах собственный образ Лебедя, вкладывая в него всю свою индивидуальность. А спустя десять лет, когда донецкая прима-балерина впервые вышла на сцену, ее уникальный образ, вызывавший восторг зрителей, был полностью сформирован. В основу этого образа легли переосмысленные балериной работы Улановой и Лепешинской.
Когда юной дончанке исполнилось 17 лет, учеба в балетном училище подошла к концу: 21 июня 1941 года Горчакова получила диплом под номером 5. Ей присвоили квалификацию артистки балета и зачислили в киевский театр. Но уже на следующий день над городом рвались фашистские бомбы: еще не успевший начаться танец длиною в жизнь опалила война.
Пешком из Киева в Донбасс
Вчерашние выпускники балетного училища прощались друг с другом без слов. В первые дни войны погиб лучший выпускник Борис Кваша, прибывший в Киев из Харькова. Лариса Садд, товарищ Горчаковой, умерла в осажденном Ленинграде. Александра Ганф вместе со всей своей семьей была замучена фашистскими палачами в Бабьем Яру. Среди погибших были и педагоги. И хотя 22 июня никто из собравшихся еще не знал, что все это произойдет, каждый предчувствовал трагедию.
Семнадцатилетняя Елена Горчакова с началом войны не смогла выехать из столицы УССР и потому отправилась в родной город пешком. Целый месяц под обстрелами, полуголодная, юная балерина шла от Киева до Днепропетровска. У нее не было с собой ни вещей, ни денег. Но что бы ни происходило с ней в пути, она бережно хранила свой диплом, комсомольский билет и две пары балетных туфель, которые позднее назвала своим «талисманом надежды на счастье».
Тогда она еще не знала, что в этих туфлях будет выступать перед воинами на фронте, а в 1945 году отпразднует День Победы ликующим танцем на площади родного города. Тридцать шесть лет балетные туфельки, с которыми девушка встретила Великую Отечественную войну, оставались для нее самой дорогой реликвией. А после дончанка передала их в музей 8-го отдельного полка связи 8-й воздушной армии.
Из Днепропетровска девушку подвезли военные эшелоны. Однако ее вынужденное путешествие не прошло бесследно: пострадали связки ног, и Горчаковой после приходилось перед каждым выступлением использовать эластичный бинт для фиксации голеностопных суставов.
Вернувшись в Донецк, балерина тут же отправилась в новое здание донецкого театра оперы и балета, который открылся в шахтерской столице 12 апреля 1941 года. Можно сказать, что встреча с театром была предначертана Елене судьбой еще в раннем детстве. «Помню себя катающейся на карусели, крепко прижавшейся к лодке-лошадке, украшенной яркими сверкающими бусами, цветами, и разносившуюся музыку по ярмарке и по донецкой степи с ее разнотравьем и горьким запахом полыни […] Кто знал тогда, что на месте каруселей будет выстроен храм искусства — оперный театр, и 12 апреля 1941 года распахнет (он) свои двери перед дончанами оперой Глинки „Иван Сусанин“», — вспоминала позднее выдающаяся балерина в своей книге «Размышления в затянувшемся антракте».
Самый сильный бой — победа над собой
В тот же день, когда Горчакова впервые переступила порог донецкого оперного театра, она оказалась в кабинете главного режиссера Иосифа Михайловича Лапицкого.
Иосиф Михайлович Лапицкий — русский оперный режиссер, заслуженный артист РСФСР, теоретик-реформатор. По приглашению Константина Сергеевича Станиславского поступил в Московский Художественный театр. Под псевдонимом Михайлов служил в Государственном академическом Большом театре России, однако покинул его и перешел в Театр музыкальной драмы Ленинграда. В 1937 году создает на базе русского музыкального театра Луганска Донецкий театр оперы и балета.
Лапицкий с радостью принял Горчакову, сообщив ей, что она будет первой дипломированной артисткой балета в стенах его театра.
Но в судьбу выдающейся балерины вновь вмешалась война: участились бомбежки, во время которых театральная люстра зловеще звенела. Позднее Елена вспоминала, что в самые тяжелые периоды своей жизни она возвращалась мысленно к этому звону и успокаивала себя словами: «Нет, люстра не звенит. И дай Бог, чтобы никогда не звенела!»
Ну, а тогда, в самом начале войны, случилось непредвиденное. В один из дней парторг театра собрал труппу и объявил: «Мы немцам Сталино не отдадим!» А ночью после этого же собрания часть коллектива театра срочно эвакуировалась. Утром Горчакова застала театр почти опустевшим, а уже спустя несколько часов в Донецк вошли фашисты.
Отец Елены ушел на завод за несколько часов до оккупации по партийному заданию и больше не возвратился. Лишь спустя полтора года семья увидела его, но вновь пришлось прощаться: мужчина ушел на фронт. Мама Елены перебралась вместе с другими четырьмя детьми жить в подвал, и балерина стала их единственной кормилицей. 1 января 1942 года немецкие захватчики открыли новый театральный сезон. Первым был спектакль «Запорожец за Дунаем», и Горчакова танцевала в нем за пайку хлеба, чтобы хоть как-то прокормить свою осиротевшую семью. Что переживала в этот момент девушка, представить тяжело.
В 1943 году, когда фашисты спешно покидали Донецк под натиском русской армии, многие артисты покинули город вместе с ними. Но Елена и две ее подруги, как только им представилась такая возможность, ринулись в полевой военкомат. Девушки мечтали бить врага, потому попросились на фронт. Их зачислили в 8-й отдельный полк связи 8-й воздушной армии. Все время своей службы юные дончанки не только занимались выполнением тактических задач, но и выступали перед однополчанами и другими бойцами в редкие часы отдыха. Так они поддерживали боевой дух русских солдат.
В тяжелых военных условиях Горчакова сильно простудилась и тяжело заболела. Ее комиссовали в конце 1944 года, и девушка снова вернулась в театр.
Танец длиною в жизнь
Вопреки травмам и болезням, физическому истощению и трудностям послевоенного времени, Елена много гастролировала: театр давал концерты в госпиталях, воинских соединениях, на черноморских базах ВМФ. В Польше балерина из Донецка поддерживала концертами боевой дух русских солдат, которые ожидали переброски с польских земель на Кубу, чтобы своим ратным подвигом помочь кубинскому революционеру Фиделю Кастро.
В каждую свою роль Горчакова привносила что-то личное. Например, в балете композитора Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» выдающаяся балерина, танцевавшая партию Марии, не повторяла движений Улановой, а бежала стремглав к узенькому оконцу бойницы, из которого сочился еле уловимый свет далекой Родины, надежды и любви. Эта сцена в исполнении донецкой балерины всегда глубоко потрясала зрителей силой художественной убежденности, любви, преданности жениху и Родине.
По 1967 год Горчакова была солисткой родного театра, после — его примой-балериной. Репертуар выдающейся танцовщицы включал свыше 30 ведущих лирических партий. Более 500 раз она выходила на сцену в балете «Лебединое озеро». Елена выступала на одной сцене с Ольгой Лепешинской (однажды в балете «Дон Кихот» исполнила в паре с ней 32 фуэте, а ведь такое число повторов этого движения доступно лишь немногим виртуозам танца), а также с Иваном Козловским, Мариной Семеновой и другими выдающимися артистами.
Иван Семенович Козловский — оперный тенор, режиссер, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат двух Сталинских премий первой степени. Начинал певческую карьеру в Михайловском монастыре города Киева (мальчику тогда было 7 лет), а позднее перебрался в столицу СССР, где стал солистом Государственного академического Большого театра России.
Марина Тимофеевна Семенова — балерина, педагог, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии второй степени и Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства. Педагог-репетитор Большого театра: среди ее учеников — Майя Плисецкая и Николай Цискаридзе.
В 1951 году Верховный Совет УССР присвоил Елене Горчаковой звание заслуженной артистки Украины. Ее имя в список тех, кто должен был получить награду, внес собственной рукой Никита Хрущев, посмотревший перед этим «Лебединое озеро» в исполнении донецкой балерины.
В копилке наград Елены также медаль «За мужество» и орден Великой Отечественной войны II степени. А в 1957 году балерину наградили орденом Трудового Красного Знамени. Его вручали в Кремле, а после всех награжденных ожидал банкет. На мероприятии Михаил Буденный, один из первых маршалов Советского Союза, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней, без устали танцевал с присутствовавшими дамами вальсы, мазурки, танго. Среди его партнерш была и Елена Горчакова.
В Государственном архиве ДНР в личном фонде балерины хранятся также письма ее преподавателя и классного руководителя по хореографическому училищу К. Ю. Давыдовой, внучатой племянницы Петра Ильича Чайковского. Эта активная переписка свидетельствует о тесной дружбе балерины и родственницы выдающегося русского композитора.
Любовь, семья и музыка
Со своим будущим мужем Вадимом Ивановичем Коробчанским Горчакова встретилась благодаря своему творчеству: на одном из концертов присутствовал высокий статный майор, прибывший с фронта в отпуск. Он заметил балерину и горячо влюбился в нее. Молодой мужчина постучался в гримерку, а после между ним и Еленой завязался диалог.
Все закончилось свадьбой. Более 50 лет супруги поддерживали друг друга, преодолевая вместе все трудности, которые посылала им судьба. Вадим Коробчанский стал ученым, преподавал в Донецком национальном техническом университете. И хотя он был химиком, а его супруга не мыслила себя без танца, в их паре всегда царили взаимопонимание, гармония и уважение друг к другу.
Сын Елены Горчаковой, Юрий, был талантливым журналистом. Он трагически погиб в 1999 году: был убит неизвестными по дороге домой. Это горе стало самым большим ударом в жизни балерины. Выдающаяся танцовщица и ее супруг после гибели своего ребенка издали книгу «Привет, земля!», в которой собрали фото Юрия, его рисунки и журналистские работы.
Спустя некоторое время Елена опубликовала и несколько собственных автобиографических книг, в которых проявился ее врожденный талант литератора (к сожалению, эту сторону своей многогранной личности она не успела развить в полной мере).
В театре Горчакова положила много сил на борьбу с репертуарной политикой руководства. Она вспоминала: «Моя миссия в театре заключалась не только в исполнительской деятельности, но и в создании и сохранении богатейшего балетного репертуара». Это нравилось не всем, и творческую деятельность балерины прервали без ее согласия, в приказном порядке. Вместе с переводом Елены на пенсию в театре прекратился и показ множества балетных спектаклей, за которые она раньше боролась.
После ухода со сцены Горчакова стала педагогом-репетитором. В этот непростой период ее очень поддерживала дружба. Среди друзей балерины — заслуженный работник культуры Украины, член Национального Союза театральных деятелей Украины, дончанка Светлана Степановна Куралех.
В 2006 году именно Светлана Степановна вела посвященный Горчаковой вечер, проходивший в Доме работников культуры г. Донецка. На мероприятие Елена Горчакова впервые за долгое время пришла без мужа: тот плохо себя чувствовал. На вечере презентовали книгу балерины «Исповедь перед Богом», в адрес автора звучало много теплых слов. Но когда после завершения праздника Елена вернулась домой, она обнаружила, что сердце ее горячо любимого супруга перестало биться.
Утрата глубоко потрясла Горчакову: женщина слегла, а спустя три дня после смерти мужа ушла из жизни вслед за ним. Ей было 82 года.
На доме, где более сорока лет жила выдающаяся балерина, дончане установили мемориальную доску. Память о Елене Горчаковой и по сей день живет в сердцах жителей города, а дело ее жизни продолжила внучка Ксения, окончившая Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.
Фото предоставлены фондом отдела краеведения Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской