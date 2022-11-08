Пленный рассказал об украинских диверсантах в приграничных городах России

По словам Павла Ткачука, засланным диверсантам нужно было совершить преступления в трех регионах России — Курской, Брянской и Белгородской областях
Также Ткачук добавил, что диверсии должны осуществляться на инфраструктурных объектах. А основным заданием для украинских военных было проникновение в приграничные населенные пункты «на военной технике с опознавательными знаками Российской Федерации».
Ранее RostovGazeta писала, что эвакуированные из Херсона провокаторы напились в Анапе и включили гимн Украины.