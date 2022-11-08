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Пленный рассказал об украинских диверсантах в приграничных городах России

8 ноября 06:57
Фото: mil.ru
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Взятый в плен в Донбассе украинский военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады сообщил о планируемых диверсиях ВСУ в нескольких субъектах Российской Федерации.

По словам Павла Ткачука, засланным диверсантам нужно было совершить преступления в трех регионах России — Курской, Брянской и Белгородской областях

Также Ткачук добавил, что диверсии должны осуществляться на инфраструктурных объектах. А основным заданием для украинских военных было проникновение в приграничные населенные пункты «на военной технике с опознавательными знаками Российской Федерации».

 

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Ранее RostovGazeta писала, что эвакуированные из Херсона провокаторы напились в Анапе и включили гимн Украины.

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