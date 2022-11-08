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Путин присвоил звание генерал-майора замглавы донского УМВД Тимофееву

8 ноября 09:52
Фото: 61.мвд.рф
Алексей Тимофеев
Заместитель главы УМВД по Ростовской области Алексей Тимофеев стал генерал-майором, говорится в указе президента.

Владимир Путин подписал соответствующий документ, его разместили на портале правовой информации. Он присвоил специальные звания нескольким сотрудникам ОВД РФ.

Добавим, что Тимофеев родился в 1968 году в Челябинске. Он отслужил в армии, после чего окончил вузы по специальностям «автомобили и автомобильное хозяйство» и  «юриспруденция».

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Тимофеев является кандидатом юридических наук. В ОВД он работает с 1991 года, а в июле 2021 года его назначили замглавы УМВД по Ростовской области. 

Ранее глава ростовской администрации Алексей Логвиненко уволил своего зама по экономике Сергея Заревского.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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