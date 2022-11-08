Владимир Путин подписал соответствующий документ, его разместили на портале правовой информации. Он присвоил специальные звания нескольким сотрудникам ОВД РФ.
Добавим, что Тимофеев родился в 1968 году в Челябинске. Он отслужил в армии, после чего окончил вузы по специальностям «автомобили и автомобильное хозяйство» и «юриспруденция».
Тимофеев является кандидатом юридических наук. В ОВД он работает с 1991 года, а в июле 2021 года его назначили замглавы УМВД по Ростовской области.
Ранее глава ростовской администрации Алексей Логвиненко уволил своего зама по экономике Сергея Заревского.