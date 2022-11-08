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РАСК: Реализация проекта «Голос спорта — СИБУР!» началась с Красноярска

8 ноября 12:34
Фото: pxhere.com
В столице Красноярского края стартовало мероприятие проекта «Голос спорта — СИБУР!» Его организовали Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) и предприятие «СИБУР». Проведение образовательных мероприятий для будущих спортивных журналистов и комментаторов запланировано по всей России.

Красноярские студенты из СФУ стали первыми участниками мероприятий. Знаменитый комментатор спортивных событий, член президиума РАСК Владимир Гомельский провел для учащихся СФУ тематический мастер-класс, пишут prmira.ru.

Программа образовательного курса предполагает, что большая часть занятий будет проходить онлайн. Лекторами станут знаменитые российские комментаторы. Сейчас РАСК во главе с медиаменеджером Алексеем Ефимовым работает над созданием академии спортивного комментатора. Фундаментальным шагом в этом направлении является реализация проекта «Голос спорта — СИБУР!»

«Создание школы-академии спортивного комментатора — одна из приоритетных задач нашей ассоциации», — сказал Гомельский. Он отметил, что благодаря наличию такого партнера, как СИБУР, у РАСК появляется возможность развития данного направления в масштабах всей России.

Пройти курс занятий может почти каждый желающий. По итогам обучения и оценки конкурсных работ наиболее успешные слушатели смогут в конце года отправиться в столицу, чтобы принять участие в торжественной церемонии вручения премии «Голос спорта — СИБУР!»

Как отметил гендиректор красноярского предприятия СИБУРа (АО «КЗСК») Сергей Новиков, мастер-класс Гомельского — это возможность получить советы уникального специалиста, который занимается спортом, журналистикой и тренерской деятельностью.

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