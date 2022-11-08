РАСК: Реализация проекта «Голос спорта — СИБУР!» началась с Красноярска

Пройти курс занятий может почти каждый желающий. По итогам обучения и оценки конкурсных работ наиболее успешные слушатели смогут в конце года отправиться в столицу, чтобы принять участие в торжественной церемонии вручения премии «Голос спорта — СИБУР!»