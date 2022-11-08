РЭО: Около 40% торгов на Бирже ВМР составили отходы электроники

За отходами электроники идут отходы шин и покрышек на сумму 33 млн рублей, что составляет 24,47% лотов от всех, что представлены на электронной торговой площадке. Как сообщил генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев, подведены первые итоги работы электронной торговой площадки, которую Российский экологической оператор запустил в сентябре, информирует издание 360tv.ru.
Глава РЭО добавил: к 24 октября на Бирже ВМР было выставлено 65 лотов на 135 млн рублей. Из них 53,109 млн, или 39, 34%, составили отходы электроники. 33 млн, или 24,47%, – отходы шин и покрышек. Этот процент стал самым большим среди типов вторичного сырья, выставленных на площадке. “Из 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) в России всего 5% перерабатывается, все остальное, к сожалению, отправляется на полигоны и вредит окружающей среде. Но ОЭЭО – ценный ресурс, в них содержится множество драгметаллов. Наш реестр добросовестных утилизаторов должен исправить ситуацию, а Биржа ВМР – стать удобным инструментом для участников отрасли обращения с отходами и стимулировать бизнес-процессы в том числе за счет цифровизации. В первую очередь важно обеспечить прослеживаемость отходов по всему циклу, и площадка была создана именно для этого”, – отметил Буцаев.
Распределение лотов по остальным отходам было таким: стекло - 8,14%, ПЭТ - 7,74%, пластик - 5,56%, макулатура – 4,45%, нефтепродукты – 3,85%, резина - 2,47%, отработанные фильтры - 0,33%, металл - 0,12%, текстиль - 0,05%, другое - 0,48%.
Уже свыше 250 участников зарегистрировались на площадке. 43,1% из них представлены как утилизаторы, 29,13% – импортеры и товаропроизводители, 16,52% – заготовители, 5,22% – объекты обработки и региональные операторы, 6,03% – другие отраслевые игроки.
Российский экологический оператор создал электронную торговую площадку в рамках реализации федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”. В ней могут участвовать и пользоваться ей производители и импортеры, заготовители, утилизаторы, производители оборудования, ретейлеры, поставщики дополнительных услуг.
Биржа ВМР позволяет искать продавцов и покупателей услуг и товаров, заключать сделки в электронном виде, отправлять в государственную информационную систему данные о заключенных сделках, при этом обеспечивая юридическую силу приписываемой документации благодаря интеграции с оператором электронного документооборота.
Изучить площадку и выполнить простую регистрацию можно, перейдя по ссылке.
РЭО создал электронную торговую площадку РЭО в рамках реализации федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.