РЭО: Около 40% торгов на Бирже ВМР составили отходы электроники

Глава РЭО добавил: к 24 октября на Бирже ВМР было выставлено 65 лотов на 135 млн рублей. Из них 53,109 млн, или 39, 34%, составили отходы электроники. 33 млн, или 24,47%, – отходы шин и покрышек. Этот процент стал самым большим среди типов вторичного сырья, выставленных на площадке. “Из 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) в России всего 5% перерабатывается, все остальное, к сожалению, отправляется на полигоны и вредит окружающей среде. Но ОЭЭО – ценный ресурс, в них содержится множество драгметаллов. Наш реестр добросовестных утилизаторов должен исправить ситуацию, а Биржа ВМР – стать удобным инструментом для участников отрасли обращения с отходами и стимулировать бизнес-процессы в том числе за счет цифровизации. В первую очередь важно обеспечить прослеживаемость отходов по всему циклу, и площадка была создана именно для этого”, – отметил Буцаев.