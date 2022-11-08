РЭО: Резидентами экотехнопарка под Петербургом будут изготовители вторичного пластика

Экопромпарк должен привлечь 5 млрд рублей инвестиций, кроме этого, в нем создадут 350 рабочих мест. К 2024 году в бюджет поступит порядка 200 млн рублей в виде налоговых отчислений, пишет 360tv.ru.
По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, в Ленобласти будет работать один из восьми пилотных экопромышленных парков. Резидентами парка могут стать заводы по переработке полимеров в пластиковые гранулы и использованных шин в резиновую крошку для обустройства дорог.
В настоящее время инвесторы согласовывают договоры с РЭО. Также Буцаев отметил, что деятельность по созданию заводов по утилизации отходов и типы этих отходов будут своевременно согласовываться с руководством региона.
Управление деятельностью экопромышленного парка будет организовано управляющей компанией «Экологический цифровой оператор» — это одна из дочерних структур Российского экологического оператора.
Все 8 экопромпарков должны быть построены до 2024 года. В каждом из них разместятся предприятия, перерабатывающие различные виды вторсырья. Ежегодно они будут возвращать в оборот до 1,1 млн тонн переработанных вторичных ресурсов.
Инвестиции в инфраструктуру каждого из 8 парков оцениваются в миллиард рублей. Российский экологический оператор сможет компенсировать до 95% затрат на создание подобных объектов за счет размещения своих облигаций на бирже. Общий объем финансирования в этом случае может достигнуть 17 млрд рублей. В РЭО сообщили о более чем 25 подписанных с резидентами договорах.