РЭО: Резидентами экотехнопарка под Петербургом будут изготовители вторичного пластика

Инвестиции в инфраструктуру каждого из 8 парков оцениваются в миллиард рублей. Российский экологический оператор сможет компенсировать до 95% затрат на создание подобных объектов за счет размещения своих облигаций на бирже. Общий объем финансирования в этом случае может достигнуть 17 млрд рублей. В РЭО сообщили о более чем 25 подписанных с резидентами договорах.