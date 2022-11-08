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Ростовчане пожаловались на огромные помойки возле контейнеров в Нахичевани

8 ноября 10:28
Фото: Читатели RostovGazeta
Огромные свалки мусора скопились возле контейнерных площадок на 16-й Линия 32/34 в Нахичевани. Их никто не убирает, сообщили RostovGazeta местные жители.

Люди рассказывают, что завалы мусора на контейнерных площадок между улицами Мурлычева и Налбандяна скапливаются регулярно, и их никто не убирает.

«Антисанитария полная. Крысы скоро по домам побегут», - возмущаются местные жители.

Ростовчане пожаловались на массовые свалки возле контейнерных площадок
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Люди не понимают, для чего нужно было разделять полномочия уборки контейнеров и территорий с контейнерными площадками.

«Уже отдали бы все „Чистому городу“, наверняка, было бы чище», — делятся мнением ростовчане.

В Управлении ЖКХ Пролетарского района удивились наличию свалок и попросили корреспондента RostovGazeta назвать точный адрес.

Фото: Читатели RostovGazeta

«Сейчас определимся где это, и направим туда подрядную организацию. По контракту, в течение 72-х часов они должны убирать», — подчеркнули в отделе благоустройства.

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