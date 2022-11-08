Ростовчане пожаловались на огромные помойки возле контейнеров в Нахичевани

Люди рассказывают, что завалы мусора на контейнерных площадок между улицами Мурлычева и Налбандяна скапливаются регулярно, и их никто не убирает.
«Антисанитария полная. Крысы скоро по домам побегут», - возмущаются местные жители.
Люди не понимают, для чего нужно было разделять полномочия уборки контейнеров и территорий с контейнерными площадками.
«Уже отдали бы все „Чистому городу“, наверняка, было бы чище», — делятся мнением ростовчане.
В Управлении ЖКХ Пролетарского района удивились наличию свалок и попросили корреспондента RostovGazeta назвать точный адрес.
«Сейчас определимся где это, и направим туда подрядную организацию. По контракту, в течение 72-х часов они должны убирать», — подчеркнули в отделе благоустройства.