Ростовчане считают, что срочная продажа квартир не грозит снижением цен

Город оказался одним из лидеров по числу подобных объявлений. В этот перечень также попали Ставрополь и Краснодар.
По России число срочных продаж выросло сразу на 85% с марта. По статистике, владельцам помещений приходится снижать цену до 8%.
Но ростовчане считают, что в целом на ценах это не отразится.
«Увы, но ситуация в регионе снижением цен не грозит. Скорее, наоборот», — заявляют горожане.
«Пока был спрос — росло, но ко многим понимание приходит, что песок, вода, цемент, арматура и щебень не стоят тех денег, даже если их в нужных пропорциях перемешать…», — пишут местные жители.
«Эти срочные продажи хоть как-то повлияли на снижение цены?», — интересуются ростовчане.