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Ростовчане считают, что срочная продажа квартир не грозит снижением цен

8 ноября 05:04
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону попал в перечень городов, где есть много желающих срочно продать свое жилье, но горожане уверены, что цены снижаться не будут, сообщили они в соцсетях.

Город оказался одним из лидеров по числу подобных объявлений. В этот перечень также попали Ставрополь и Краснодар.

По России число срочных продаж выросло сразу на 85% с марта. По статистике, владельцам помещений приходится снижать цену до 8%.

Но ростовчане считают, что в целом на ценах это не отразится.

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«Увы, но ситуация в регионе снижением цен не грозит. Скорее, наоборот», — заявляют горожане.

«Пока был спрос — росло, но ко многим понимание приходит, что песок, вода, цемент, арматура и щебень не стоят тех денег, даже если их в нужных пропорциях перемешать…», — пишут местные жители.

«Эти срочные продажи хоть как-то повлияли на снижение цены?», — интересуются ростовчане. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Квартира#Общество
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