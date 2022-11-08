Однако власти и бизнесмен не сошлись в цене, поэтому в июне встретились в зале арбитражного суда. По расчетам чиновников, Дерипаска должен был заплатить за угодья 13,9 миллиона рублей. Олигарх же хотел купить земли почти вдвое дешевле — за 6,9 миллиона рублей, обосновывая это кадастровой стоимостью земли на момент обращения в суд. Однако тогда арбитражный суд встал на сторону властей.