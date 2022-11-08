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Ростовский суд позволил миллиардеру Дерипаске льготно купить сельхозугодия на Кубани

8 ноября 09:51
Фото: Министерство горнодобывающей промышленности ( GODL-Индия ) / wikimedia.org
Олег Дерипаска
Суд в Ростове удовлетворил иск олигарха Олега Дерипаски на покупку земли в Краснодарском крае по льготной цене, следует из электронной картотеки дел Арбитражного суда региона.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове рассмотрел апелляцию бизнесмена Олега Дерипаски на решение кубанского арбитража. Спор олигарха и краевых властей велся за сельскохозяйственный участок в Усть-Лабинском районе площадью 215 гектар. Дерипаска долгое время арендовал его, после чего решил выкупить.

Однако власти и бизнесмен не сошлись в цене, поэтому в июне встретились в зале арбитражного суда. По расчетам чиновников, Дерипаска должен был заплатить за угодья 13,9 миллиона рублей. Олигарх же хотел купить земли почти вдвое дешевле — за 6,9 миллиона рублей, обосновывая это кадастровой стоимостью земли на момент обращения в суд. Однако тогда арбитражный суд встал на сторону властей.

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Бизнесмен с таким решением не согласился и подал аппеляционную жалобу, которую в ноябре рассмотрел суд в Ростове. Он учел доводы Дерипаски справедливыми и обоснованными законами, разрешив олигарху купить сельхозугодия за 6,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Ростове возможно связанная с украинским олигархом Медведчуком компания заработала почти один миллиард рублей.

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#Алина Заярная#Экономика#Политика#Краснодарский край#Ростов-на-Дону#Ростов#Суд
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