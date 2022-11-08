Президент России Владимир Путин дал указания о том, сколько должны получать бойцы. Все зависит от должности, выслуги лет и оклада по воинскому званию.
К примеру, рядовому в должности мотострелка будут платить 195 тысяч рублей. Если у человека выше звание, то и размер выплат будет больше.
Так, командиру взвода станут платить около 225 тысяч рублей. Командиру батальона положены 243 тысячи.
Известно, что деньги будут приходить с 10 по 20 числа каждого месяца. Минимальные 195 тысяч получат те, кто отслужил с 1 по 31 октября - полный месяц. Иначе выплата будет меньше, в зависимости от количества дней.
Ранее мобилизованных из Ростовской области военнослужащих отправили в зону спецоперации.