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Сколько будут получать мобилизованные из Ростовской области

8 ноября 07:10
Фото: mil.ru
Мобилизованные из Ростовской области будут получать как минимум 195 тысяч рублей, сообщили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин дал указания о том, сколько должны получать бойцы. Все зависит от должности, выслуги лет и оклада по воинскому званию. 

К примеру, рядовому в должности мотострелка будут платить 195 тысяч рублей. Если у человека выше звание, то и размер выплат будет больше. 

Так, командиру взвода станут платить около 225 тысяч рублей. Командиру батальона положены 243 тысячи. 

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Известно, что деньги будут приходить с 10 по 20 числа каждого месяца. Минимальные 195 тысяч получат те, кто отслужил с 1 по 31 октября - полный месяц. Иначе выплата будет меньше, в зависимости от количества дней. 

Ранее мобилизованных из Ростовской области военнослужащих отправили в зону спецоперации.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Выплаты
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