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СМИ заявили, что тренер ФК «Ростов» Карпин вел переговоры со сборной Армении

8 ноября 12:42
Фото: vk.com/fcrostov
Валерий Карпин
Тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, по данным СМИ, вел переговоры со сборной Армении об аналогичной должности в национальной команде.

«Чемпионат» со ссылкой на источник написал, что Карпин якобы вел переговоры перед продлением контракта со сборной России. Но в результате в ней он и решил продолжить работу.

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«Переговоры шли позитивно и были конкретными. Но Карпин решил остаться в российской сборной», — сказано в сообщении.

Официальной информации о переговорах не поступало, она уточняется.

Напомним, что национальную сборную он тренирует с 2021 года. Контракт продлили до 2024 года.

Ранее Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей после матча с «Зенитом». 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Футбол#Спорт#ФК "Ростов"#Валерий Карпин
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