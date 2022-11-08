«Чемпионат» со ссылкой на источник написал, что Карпин якобы вел переговоры перед продлением контракта со сборной России. Но в результате в ней он и решил продолжить работу.
«Переговоры шли позитивно и были конкретными. Но Карпин решил остаться в российской сборной», — сказано в сообщении.
Официальной информации о переговорах не поступало, она уточняется.
Напомним, что национальную сборную он тренирует с 2021 года. Контракт продлили до 2024 года.
Ранее Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей после матча с «Зенитом».