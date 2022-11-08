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Сотрудник наркодиспансера в Таганроге получил взятку за подмену анализов на наркотики

8 ноября 14:35
Фото: af.mil/CC0 / wikimedia.org
В Ростовской области будут судить сотрудника наркодиспансера за получение взятки, сообщили в УСКР по региону.

В сентябре 2022 года сотрудник наркодиспансера в Таганроге получил взятку от мужчины. За это последний попросил подменить результаты анализов. Ему нужен был отрицательный результат при проверке на наркотическое опьянение.

Размер взятки составил 30 тысяч рублей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. 

В Ростове будут рассматривать дело судьи, получившего миллионную взятку
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Сам обвиняемый признал вину, а дело в отношении него направили в суд. Максимальное наказание составляет восемь лет колонии.

Ранее стало известно, что в Ростове будут рассматривать дело судьи, получившего миллионную взятку.

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