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Стали известны подробности задержания блогера Александра Маркина в Ростове

8 ноября 10:17
Фото: канал «Клуб Патриот»
Александр Маркин
Московского блогера, одного из активистов канала «Клуб Патриот», Александра Маркина задержали в Ростове. Маркин предложил свои услуги по выявлению просроченных товаров в сети магазинов бытовой техники, а его обвинили в вымогательстве, сообщил RostovGazeta ростовский блогер Гаспар Авакян.

По словам Гаспара, Александр Маркин обнаружил в сети магазинов бытовой техники просроченные капсулы для стирки. За свои услуги по выявлению просроченных товаров, он попросил 10 тысяч рублей с каждого магазина. В целом сумма оказалась порядка 1,3 миллиона рублей.

Маркина задержали в Москве и этапировали в Ростов, поскольку с юридической стороны, суд должен состояться на территории, где совершено преступление. 

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«Маркин рассказывал, что когда его этапировали, на посту остановили сотрудники ГИБДД. Дверь в ЗАК открылась, зашел мужчина, который подъехал на мерседесе. Он стал снимать блогера на телефон. Закончив съемку, поблагодарил сотрудников полиции за службу и ушел. Сопровождающие сказали блогеру, что это был заместитель директора сети магазинов по всей России», - отмечает Гаспар Авакян.

Собеседник уверен, что дело московского блогера на 100% заказное.

«Его обвинили в вымогательстве. Но из того, что он мне рассказывал, состава преступления нет. Из того, что говорят сотрудники полиции, конечно же, нарушение на лицо. Ему может грозить от семи до 15-и лет», - резюмирует Гаспар Авакян.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области на момент публикации статьи сообщили, что информация о задержании Александр Маркина уточняется. Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. 

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