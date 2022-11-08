Стали известны подробности задержания блогера Александра Маркина в Ростове

По словам Гаспара, Александр Маркин обнаружил в сети магазинов бытовой техники просроченные капсулы для стирки. За свои услуги по выявлению просроченных товаров, он попросил 10 тысяч рублей с каждого магазина. В целом сумма оказалась порядка 1,3 миллиона рублей.
Маркина задержали в Москве и этапировали в Ростов, поскольку с юридической стороны, суд должен состояться на территории, где совершено преступление.
«Маркин рассказывал, что когда его этапировали, на посту остановили сотрудники ГИБДД. Дверь в ЗАК открылась, зашел мужчина, который подъехал на мерседесе. Он стал снимать блогера на телефон. Закончив съемку, поблагодарил сотрудников полиции за службу и ушел. Сопровождающие сказали блогеру, что это был заместитель директора сети магазинов по всей России», - отмечает Гаспар Авакян.
Собеседник уверен, что дело московского блогера на 100% заказное.
«Его обвинили в вымогательстве. Но из того, что он мне рассказывал, состава преступления нет. Из того, что говорят сотрудники полиции, конечно же, нарушение на лицо. Ему может грозить от семи до 15-и лет», - резюмирует Гаспар Авакян.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области на момент публикации статьи сообщили, что информация о задержании Александр Маркина уточняется. Редакция RostovGazeta направила официальный запрос.