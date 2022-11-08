Стали известны подробности задержания блогера Александра Маркина в Ростове

«Его обвинили в вымогательстве. Но из того, что он мне рассказывал, состава преступления нет. Из того, что говорят сотрудники полиции, конечно же, нарушение на лицо. Ему может грозить от семи до 15-и лет», - резюмирует Гаспар Авакян.