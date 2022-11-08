В Ростовской области уголовное дело заведено в отношении бывшего исполнительного директора батайского «Авиаприборного ремонтного завода» Сослана Урумова. Его подозревают в мошенничестве.
Оперативники доложили, что имеют доказательства причастности экс-директора к хищению средств на заводе. Подозреваемый, используя служебное положение, смог провести финансовые махинации, связанные с ремонтом военной техники при выполнении гособоронзаказа.
Следствие по делу еще продолжается. Сам Урумов объявлен в федеральный розыск.
Ранее сообщалось, что имущество оборонного завода распродают под Ростовом за 190 миллионов рублей.