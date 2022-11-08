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Топ-менеджера авиаприборного завода в Ростовской области объявили в розыск

8 ноября 11:06
Фото: vk.com/nakgov
Автомобиль ФСБ России
В Ростовской области в розыск объявлен один из руководителей «Авиаприборного ремонтного завода», его подозревают в мошенничестве, доложили в ФСБ России по региону.

В Ростовской области уголовное дело заведено в отношении бывшего исполнительного директора батайского «Авиаприборного ремонтного завода» Сослана Урумова. Его подозревают в мошенничестве.

Оперативники доложили, что имеют доказательства причастности экс-директора к хищению средств на заводе. Подозреваемый, используя служебное положение, смог провести финансовые махинации, связанные с ремонтом военной техники при выполнении гособоронзаказа.

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Следствие по делу еще продолжается. Сам Урумов объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что имущество оборонного завода распродают под Ростовом за 190 миллионов рублей.

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#Алина Заярная#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мошенничество
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