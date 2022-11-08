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В бывшем ковидном госпитале Ростова в больнице № 20 заработал роддом

8 ноября 15:08
Фото: vk.com/20gbrostov
В Ростове на базе горбольницы № 20 открыли роддом, об этом сообщили в сообществе медучреждения в сети «ВКонтакте».

Во вторник, 8 ноября, в пресс-службе больницы рассказали, что на базе медучреждения после ремонта приступил к работе роддом. Здесь будут оказывать помощь пациенткам, которые попали в высокую группу риска, а именно имеют угрозу ранних родов с 22 недель, патологии ЖКТ и мочевыделительной системы у плода.   

Заместитель главврача Андрей Латынин сообщил, что в настоящий момент больница осуществляет все этапы выхаживания и помощи новорожденным. Сейчас на базе больницы № 20 функционируют отделения детской реанимации, патологии новорожденных и детской хирургии. 

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Кроме того сообщается, что каждому из новорожденных проводят разные виды скринингов от неонатального до ультразвукового при наличии необходимости. Вместе с этим в больнице оказывают медпомощь новорожденным, чью массу квалифицируют как экстремально низкую. 

Ранее на капитальный ремонт больницы № 20 потратили более 400 миллионов рублей. 

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