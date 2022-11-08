Во вторник, 8 ноября, в пресс-службе больницы рассказали, что на базе медучреждения после ремонта приступил к работе роддом. Здесь будут оказывать помощь пациенткам, которые попали в высокую группу риска, а именно имеют угрозу ранних родов с 22 недель, патологии ЖКТ и мочевыделительной системы у плода.