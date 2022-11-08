Во вторник, 8 ноября, в пресс-службе больницы рассказали, что на базе медучреждения после ремонта приступил к работе роддом. Здесь будут оказывать помощь пациенткам, которые попали в высокую группу риска, а именно имеют угрозу ранних родов с 22 недель, патологии ЖКТ и мочевыделительной системы у плода.
Заместитель главврача Андрей Латынин сообщил, что в настоящий момент больница осуществляет все этапы выхаживания и помощи новорожденным. Сейчас на базе больницы № 20 функционируют отделения детской реанимации, патологии новорожденных и детской хирургии.
Кроме того сообщается, что каждому из новорожденных проводят разные виды скринингов от неонатального до ультразвукового при наличии необходимости. Вместе с этим в больнице оказывают медпомощь новорожденным, чью массу квалифицируют как экстремально низкую.
Ранее на капитальный ремонт больницы № 20 потратили более 400 миллионов рублей.