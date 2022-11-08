О самом подрядчике в открытых источниках дается немного информации. Организация зарегистрирована в Москве и уже восемь лет занимается строительством зданий. Гендиректором компании является Иван Артемичев. «ГРМ» имеет опыт строительства двух школ в Московской области и медицинского центра в Санкт-Петербурге.