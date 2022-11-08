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В микрорайоне Темерник в Ростове построят школу за два миллиарда рублей

8 ноября 09:01
Фото: 1MI
Линейка 1 сентября
Новая школа появится в микрорайоне Темерник в Ростове, сообщается на сайте государственных закупок.

Управление капитального строительства Ростова собирается построить школу в микрорайоне Темерник. Чиновники уже выбрали подрядчика для этой цели. Им стала московская ООО «ГРМ». За свою работу она получит 2,4 миллиарда рублей. Конкретный адрес, где построят школу не уточняется.

Согласно контракту, строительные работы должны начаться уже 15 ноября. Завершить возведение школы рассчитывают к июню 2024 года. Строительство разделено на шесть этапов. Подрядчику предстоит построить школу с учетом всех актуальных норм безопасности. Также техническая и исполнительная документация, сделанная организацией, должна получить разрешение для ввода объекта строительства в эксплуатацию.

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О самом подрядчике в открытых источниках дается немного информации. Организация зарегистрирована в  Москве и уже восемь лет занимается строительством зданий. Гендиректором компании является Иван Артемичев. «ГРМ» имеет опыт строительства двух школ в Московской области и медицинского центра в Санкт-Петербурге.

Ранее о строительстве новой школы в микрорайоне Темерник рассказывал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Он уточнил, ее площадь составит более 26 тысяч квадратных метров.

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