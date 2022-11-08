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В октябре в Ростовской области мальчики рождались чаще, чем девочки

8 ноября 12:19
Фото: 1MI
В Ростовской области за октябрь количество новорожденных мужского пола достигло отметки в 1393 человека, об этом сообщили в управлении ЗАГС по Ростовской области.

Донские специалисты рассказали, что в октябре на Дону родилось более 2,6 тысячи детей. При этом 52,8% от общего числа родившихся — это дети мужского пола. Также сообщается, что родилось почти 1,3 тысячи девочек. 

Напомним, летом в Ростове домашние роды назвали одной из причин высокой младенческой смертности наряду с патологиями развития и недоношенностью.

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Ранее в Ростове провели серьезную операцию ребенку, родившемуся с патологией брюшной стенки, из-за которой внутренние органы оказались за пределами живота.  

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#Ростовская область#Общество#Дети#Население#Надежда Пустяк
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