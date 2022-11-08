Донские специалисты рассказали, что в октябре на Дону родилось более 2,6 тысячи детей. При этом 52,8% от общего числа родившихся — это дети мужского пола. Также сообщается, что родилось почти 1,3 тысячи девочек.
Напомним, летом в Ростове домашние роды назвали одной из причин высокой младенческой смертности наряду с патологиями развития и недоношенностью.
Ранее в Ростове провели серьезную операцию ребенку, родившемуся с патологией брюшной стенки, из-за которой внутренние органы оказались за пределами живота.