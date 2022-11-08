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В рамках осеннего призыва на Дону в армию отправится 4000 новобранцев

8 ноября 08:46
Фото: donland.ru
На Дону стартовала осенняя призывная кампания, благодаря ей около четырех тысяч новобранцев из региона пополнят ряды российской армии.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, в процессе работы с призывниками все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности будут строго соблюдаться.

Как и в прошлом году, донские призывники пройдут тестирование на коронавирус. Региональным правительством уже выделены средства на закупку призывным комиссиям тестов, кроме того, все желающие смогут и вакцинироваться.

Призванных на военную службу новобранцев распределят по всем родам Вооруженных сил Российской Федерации. Около 60% из их числа будут направлены для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 15 призывников традиционно направятся в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

Заместитель губернатора Вадим Артемов отметил, что мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции.

— Генеральным штабом Вооруженных сил РФ дано указание о категорическом запрещении направления военнослужащих, проходящих службу по призыву, в районы ее проведения. Также граждане, призванные осенью 2022 года, не будут направлены для прохождения военной службы и на вновь вошедшие в состав России территории, — подчеркнул Вадим Артемов.

Осенний призыв это плановое мероприятие. Он пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Количество новобранцев, которых планируется призвать на военную службу, не превысит норму призыва прошлой осени. К местам несения службы призывников доставит отдельный транспорт, по прибытии все они пройдут двухнедельный карантин.

#Анна Петрова#Ростовская область
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