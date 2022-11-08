В рамках осеннего призыва на Дону в армию отправится 4000 новобранцев

Призванных на военную службу новобранцев распределят по всем родам Вооруженных сил Российской Федерации. Около 60% из их числа будут направлены для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 15 призывников традиционно направятся в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.