В рамках осеннего призыва на Дону в армию отправится 4000 новобранцев

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, в процессе работы с призывниками все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности будут строго соблюдаться.
Как и в прошлом году, донские призывники пройдут тестирование на коронавирус. Региональным правительством уже выделены средства на закупку призывным комиссиям тестов, кроме того, все желающие смогут и вакцинироваться.
Призванных на военную службу новобранцев распределят по всем родам Вооруженных сил Российской Федерации. Около 60% из их числа будут направлены для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 15 призывников традиционно направятся в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.
Заместитель губернатора Вадим Артемов отметил, что мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции.
— Генеральным штабом Вооруженных сил РФ дано указание о категорическом запрещении направления военнослужащих, проходящих службу по призыву, в районы ее проведения. Также граждане, призванные осенью 2022 года, не будут направлены для прохождения военной службы и на вновь вошедшие в состав России территории, — подчеркнул Вадим Артемов.
Осенний призыв это плановое мероприятие. Он пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Количество новобранцев, которых планируется призвать на военную службу, не превысит норму призыва прошлой осени. К местам несения службы призывников доставит отдельный транспорт, по прибытии все они пройдут двухнедельный карантин.