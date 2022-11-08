В Ростове будут рассматривать дело судьи, получившего миллионную взятку

Posted 8 ноября 2022, 12:27
Published 8 ноября 2022, 12:27
Modified 8 ноября 2022, 12:29
Updated 8 ноября 2022, 12:29
В Пролетарском районном суде Ростова собираются рассмотреть дело, возбужденное в отношении судьи, который получил взятку за необходимое взяткодателю решение, а также взяткодателя И. Плиева, который передал средства судье через посредника.
Следователи представили версию, согласно которой в октябре 2011 года П. Грачев, занимавший должность судьи в Темрюкском районном суде Краснодарского края, получил от Плиева деньги в размере миллиона рублей. Эти средства стали гарантией для получения необходимого ему решения суда, а именно признания действительным договора о собственности на 67 объектом недвижимости.
Несмотря на то, что Грачев признал договор действительным, спустя месяц в кассации его решение признали незаконным и отменили из-за нарушения норм права.
В октябре 2022 года Четвертый кассационный суд изменил территориальную подсудность, благодаря чему дело рассмотрят в Ростове по существу 11 ноября.
Ранее в Ростове пристава осудили за получение взятки от должника.