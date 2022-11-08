Следователи представили версию, согласно которой в октябре 2011 года П. Грачев, занимавший должность судьи в Темрюкском районном суде Краснодарского края, получил от Плиева деньги в размере миллиона рублей. Эти средства стали гарантией для получения необходимого ему решения суда, а именно признания действительным договора о собственности на 67 объектом недвижимости.