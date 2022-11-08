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В Ростове будут рассматривать дело судьи, получившего миллионную взятку

8 ноября 12:27
Фото: Яндекс.Карты
Темрюкский районный суд
В Ростове рассмотрят дело, возбужденное в отношении судьи П. Грачева, подозреваемого в получении взятки за вынесение неправосудного решения, об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В Пролетарском районном суде Ростова собираются рассмотреть дело, возбужденное в отношении судьи, который получил взятку за необходимое взяткодателю решение, а также взяткодателя И. Плиева, который передал средства судье через посредника. 

Следователи представили версию, согласно которой  в октябре 2011 года П. Грачев, занимавший должность судьи в Темрюкском районном суде Краснодарского края, получил от Плиева деньги в размере миллиона рублей. Эти средства стали гарантией для получения необходимого ему решения суда, а именно признания действительным договора о собственности на 67 объектом недвижимости.

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Несмотря на то, что Грачев признал договор действительным, спустя месяц в кассации его решение признали незаконным и отменили из-за нарушения норм права.

В октябре 2022 года Четвертый кассационный суд изменил территориальную подсудность, благодаря чему дело рассмотрят в Ростове по существу 11 ноября. 

Ранее в Ростове пристава осудили за получение взятки от должника.  

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#Надежда Пустяк#Суд#Происшествие#Преступность#Коррупция#Ростовская область#Краснодарский край#Общество
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