rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове-на-Дону планируют застроить территорию бывшего мясокомбината

8 ноября 09:03
Фото: Яндекс.Карты
Территория бывшего Мясокомбината Ростовского
«Специализированному застройщику КП № 5» в Ростове-на-Дону разрешили подготовить документацию по планировке территории в районе Театрального проспекта, говорится в документах мэрии.

В течение года должен быть подготовлен проект планировки территории в границах проспекта Театральный, улицы Текучева, Крепостного и полосы отвода железной дороги. Кроме того, подготовят проект межевания территории в этом районе. 

Департамент архитектуры и градостроительства города должен предоставить застройщику все исходные данные. Документ уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Высотку решили построить среди частных домов в Берберовке в Ростове
Узнать подробнее

Что именно здесь хотят сделать в дальнейшем, пока не раскрывается.

Известно, что ранее на этой территории располагался мясокомбинат, но он прекратил свою работу. 

Ранее появилась информация, что в Ростове власти собираются изъять землю под старинным домом в Ленгородке. 

 

Читайте также:
Высотку решили построить среди частных домов в Берберовке в РостовеВ Ростове предприниматель построит новое общежитие рядом с ипподромомМост через Ростовское море построят до конца 2023 года
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Строительство#Дом#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12