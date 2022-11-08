В Ростове-на-Дону планируют застроить территорию бывшего мясокомбината

В течение года должен быть подготовлен проект планировки территории в границах проспекта Театральный, улицы Текучева, Крепостного и полосы отвода железной дороги. Кроме того, подготовят проект межевания территории в этом районе.
Департамент архитектуры и градостроительства города должен предоставить застройщику все исходные данные. Документ уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Что именно здесь хотят сделать в дальнейшем, пока не раскрывается.
Известно, что ранее на этой территории располагался мясокомбинат, но он прекратил свою работу.
Ранее появилась информация, что в Ростове власти собираются изъять землю под старинным домом в Ленгородке.