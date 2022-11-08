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В Ростове на улице Вавилова рядом с военным городком построят школу на 1200 учеников

8 ноября 17:19
Фото: pxhere.com
Госэкспертиза одобрила проект строительства школы в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» в понедельник, 7 ноября, вынесла положительное заключение  по проекту строительства школы на 1200 учеников. Само здание возведут на улице Вавилова в непосредственной близости от территорий военного городка № 140. 

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В документах указано, что застройщиком и техническим заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону». Сроки строительства и сумма средств, выделенных на работы, пока остается неизвестной. 

Информация будет дополнена позднее. 

Ранее стало известно, сколько средств потратят на строительство школы в микрорайоне Темерник.

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