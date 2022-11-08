ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» в понедельник, 7 ноября, вынесла положительное заключение по проекту строительства школы на 1200 учеников. Само здание возведут на улице Вавилова в непосредственной близости от территорий военного городка № 140.
В документах указано, что застройщиком и техническим заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону». Сроки строительства и сумма средств, выделенных на работы, пока остается неизвестной.
Информация будет дополнена позднее.
Ранее стало известно, сколько средств потратят на строительство школы в микрорайоне Темерник.