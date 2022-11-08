ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» в понедельник, 7 ноября, вынесла положительное заключение по проекту строительства школы на 1200 учеников. Само здание возведут на улице Вавилова в непосредственной близости от территорий военного городка № 140.