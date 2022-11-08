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В Ростове проведут общественные обсуждения по строительству транспортной сети

8 ноября 13:34
Фото: donland.ru
Трамваи в Ростове
В Ростове объявили о том, что проведут общественные обсуждения по планировке зоны на проспекте Михаила Нагибина, предположительно, речь идет о размещении путей городского трамвая и выделении зон жилой застройки, документы появились в распоряжении портала RostovGazeta.

В понедельник, 7 ноября, власти опубликовали проект решения о проведении общественных обсуждений по судьбе территорий в границах проспекта Михаила Нагибина, переулка Марксистского и улицы Нариманова. 

Еще в марте сообщалось, что речь идет об участке площадью 11,9 тысячи квадратных метров, почти 1,2 гектара, на которых, согласно документам с портала тендеров, должны образовать земельные участки жилого, общественно-делового, производственного назначения, а также зоны транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. 

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При этом в нормативно-правовой базе разработки документации учитывались генеральный план города и разрешение ООО«СИНАРА — Городские Транспортные Решения» разместить линейные объекты третьего этапа строительства сети города, которая будет идти от Текучева к Нагибина, Плиева и Космонавтов. Предположительно, темой общественных обсуждений может стать как раз строительство трамвайной инфраструктуры, но точно информации об этом нет. Информация уточняется. 

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