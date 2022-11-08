При этом в нормативно-правовой базе разработки документации учитывались генеральный план города и разрешение ООО«СИНАРА — Городские Транспортные Решения» разместить линейные объекты третьего этапа строительства сети города, которая будет идти от Текучева к Нагибина, Плиева и Космонавтов. Предположительно, темой общественных обсуждений может стать как раз строительство трамвайной инфраструктуры, но точно информации об этом нет. Информация уточняется.