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В Ростове водитель иномарки сбил 14-летнего подростка 8 ноября

8 ноября 16:51
Фото: ГИБДД по РО
В Ростове водитель Ford Focus сбил юного пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла во вторник, 8 ноября, около 15.00 мск у дома № 51А по улице Международной. 

Водитель Ford Focus направлялся в сторону Портовой, когда перед автомобилем оказался подросток, который решил перейти улицу по полосам движения, не дойдя до пешеходного перехода или светофора. 

В итоге мальчика сбили, после чего ему потребовалась помощь врачей ближайшего медицинского учреждения. Сейчас полиция старается выяснить все причины и обстоятельства аварии. 

Ранее в Таганроге в больницу отправили девочку, пострадавшую в аварии с внедорожником. 

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#Надежда Пустяк#Происшествия#Дорога#Дтп#Дети
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