Авария произошла во вторник, 8 ноября, около 15.00 мск у дома № 51А по улице Международной.
Водитель Ford Focus направлялся в сторону Портовой, когда перед автомобилем оказался подросток, который решил перейти улицу по полосам движения, не дойдя до пешеходного перехода или светофора.
В итоге мальчика сбили, после чего ему потребовалась помощь врачей ближайшего медицинского учреждения. Сейчас полиция старается выяснить все причины и обстоятельства аварии.
Ранее в Таганроге в больницу отправили девочку, пострадавшую в аварии с внедорожником.