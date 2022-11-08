rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области открыли перехватывающие парковки для фур, следующих в Крым

8 ноября 06:59
Фото: mindortrans.donland.ru
Перехватывающая парковка для грузовиков в Ростовской области
На трассе А-280, ведущей из Ростовской области в Крым, появились перехватывающие парковки для большегрузов, сообщили в Минтрансе регионе.

На трассе А-280 в Ростовской области организованы перехватывающие парковки вместимостью более 500 авто. Они созданы для формирования колонн грузовиков, направляющихся в Крым. В период восстановления Крымского моста трасса «Таганрог — Мариуполь — Джанкой» стала основной для большегрузного транспорта.

Аксенов предложил пломбировать в Ростове-на-Дону грузы для Крыма
Узнать подробнее

Власти уточнили, что колонны из фур будут формироваться в районе села Самбек и хутора Русский Колодец. Сопровождать большегрузы к пунктам дополнительного досмотра будут экипажи ДПС.

Ранее сообщалось, что трассу из Ростовской области в Крым отремонтируют уже к 1 декабря.

Читайте также:
Трассу из Ростовской области в Крым отремонтируют уже к 1 декабряОсновной магистралью в Крым для фур станет дорога из Таганрога в ДжанкойВ Ростовской области собираются отремонтировать дорогу из Ростова в Херсон
#Виктория Прутковская#Новости#Дорога#Крымский мост
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12