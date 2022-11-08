На трассе А-280 в Ростовской области организованы перехватывающие парковки вместимостью более 500 авто. Они созданы для формирования колонн грузовиков, направляющихся в Крым. В период восстановления Крымского моста трасса «Таганрог — Мариуполь — Джанкой» стала основной для большегрузного транспорта.