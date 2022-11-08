Во вторник, 8 ноября, в Волгодонске около 17.49 мск произошел пожар на улице Советской, 34. Там, согласно данным сервиса Basis, находился производственный цех ООО «ДонГловер». Предприятие занимается производством трикотажных перчаток и варежек с 2016 года, на нем трудятся 12 сотрудников.
В МЧС рассказали, что пожар охватил весь цех площадью 500 квадратных метров, а огонь удалось ликвидировать спустя час силами 20 пожарных и шести единиц спецтехники.
На момент пожара в производстве не было людей, а потому никто из персонала не пострадал.
Ранее стало известно об аресте виновника пожара в костромском ночном клубе, который унес жизни 13 человек.