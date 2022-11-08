По словам источника, тело было обнаружено в понедельник, 7 ноября, на берегу реки Калитвы в районе строения № 11 по бульвару 50 лет Победы.
Рядом с телом погибшего второкурсника местного многопрофильного техникума нашли веревку, также во время обыска жилья несовершеннолетнего был обнаружен личный дневник, в котором юноша признался, что устал от жизни.
Источник добавил, что юноша был из полной семьи, не стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, однако находился под наблюдением у врача-психиатра.
Ранее в Таганроге подросток под действием алкоголя угнал автомобиль и врезался на нем в аптеку.