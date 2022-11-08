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В Ростовской области у реки Калитвы нашли тело мертвого подростка

8 ноября 12:14
Фото: Slkozhin/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
В Белой Калитве на берегу реки обнаружили тело 17-летнего юноши, который, предположительно, покончил жизнь самоубийством, подробностями поделился портал Donnews со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, тело было обнаружено в понедельник, 7 ноября, на берегу реки Калитвы в районе строения № 11 по бульвару 50 лет Победы. 

Рядом с телом погибшего второкурсника местного многопрофильного техникума нашли веревку, также во время обыска жилья несовершеннолетнего был обнаружен личный дневник, в котором юноша признался, что устал от жизни. 

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Источник добавил, что юноша был из полной семьи, не стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, однако находился под наблюдением у врача-психиатра. 

Ранее в Таганроге подросток под действием алкоголя угнал автомобиль и врезался на нем в аптеку.

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#Происшествия#Ростовская область#Белая Калитва#Происшествие#Дети#Надежда Пустяк
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